A Alex Caniggia lo fue a buscar la policía y él dijo desconocer el motivo: “Non capisco un cazzo”

La palabra de Alex Caniggia luego de que lo fuera a buscar la policía (Video: "Cantando 2020", ElTrece)

El episodio fue por demás confuso. Durante la tarde del martes, la policía de la Ciudad de Buenos Aires se hizo presente en los estudios de La Corte, desde dónde se emite el Cantando 2020, buscando a Alexander Caniggia. ¿El motivo? Necesitaban ubicarlo para entregarle una carta documento. Pero claro, en ese momento, el participante del reality de ElTrece todavía no había llegado al lugar, por lo que los efectivos debieron regresar unas horas más tarde.

Así fue como, mientras salía al aire La previa del Cantando, el ciclo que conducen Lizardo Ponce y Lourdes Sánchez por la pantalla de Mágazine, el notero Martín Slawe registró el momento en el que dos patrulleros llegaban a Fraga al 100, dónde ya se encontraba Caniggia junto a su representante, Fabián Esperoni. Y luego se dirigían al camarín del muchacho, dónde pudieron cumplir con su objetivo de entregarle en mano la documentación en cuestión.

Finalmente, cuando faltaban veinte minutos para las once de la noche, Alex se presentó en la pista del certamen conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández y, al ser consultado sobre el hecho, optó por utilizar el idioma italiano para señalar que no entendía de qué se trataba. “Non capisco un cazzo”, dijo el hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis.

En ese momento, el conductor le explicó que era la primera vez que la policía se hacía presente en el lugar, buscando a alguien para darle una carta documento. Pero, como Caniggia insistían en señalar “a lo tano” que no sabía de qué se trataba, fue su mánager quién se vio obligado a explicar la situación.

Alex dijo desconocer el motivo de la carta documento

“Le trajeron una notificación para que su abogado, que es Alejandro Cipolla, se presente mañana en un juzgado para ver qué es. Lo que me llamó la atención es que la carta decía que tenía que ser presentada en el Cantando 2020. Eso me pareció un poquito...No sé, se la podrían haber llevado a la casa”, aseguró Esperoni.

Entonces, De Brito le pidió que ratificara si, realmente, se habían utilizado dos móviles policiales para entregar la misiva. Y el representante de Alex señaló que sí: “Dos patrulleros para entregar una carta. ¡Y no sabemos de qué es, realmente!”.

Sin embargo, Caniggia se mostró despreocupado. Y dejó en claro que, quien se iba a presentar en sede judicial, iba a ser sólo su abogado. “Amigo mío, ya tu sabes”, dijo divertido el participantes. ¿Si se imaginaba por qué alguien lo estaba intimando? “Yo nunca miro para atrás, sino siempre para adelante. ¡Oh yeah!”, respondió Alex.

En ese momento, Moria Casán le preguntó si había cumplido con las restricciones de la cuaretena, habida cuenta de que era “un chico rebelde”. Pero él negó tener esa cualidad. “Soy un gentleman”, le dijo señalando su look y asegurando ser un caballero. “Sos un showman extraordinario y te venís a divertir. Para mí no estás nada loco, sos más vivo que el hambre”, le remarcó entonces la jurado.

Consultado por Teleshow , el doctor Cipolla aseguró que este miércoles iba a hacer la presentación en el Juzgado Contravencional N°27 para “tomar vista” de la denuncia, ya que no sabía a qué se debía la misma. Pero descartó que se trababa de “algo menor”.

“La citación es de un Juzgado Contravencional y de Faltas, que manejan penas de multas”, explicó el letrado. Y dejó en claro que no puede ser nada relacionado al incumplimiento del aislamiento social obligatorio, ya que esto es un delito federal y, por ende, se tramita en el Juzgado Federal.

SEGUÍ LEYENDO

Axel Caniggia homenajeó a Diego Maradona con un impresionante retrato en lápiz: muchos pensaron que era una foto

El pícaro cruce entre Laurita Fernández y Oscar Mediavilla en el Cantando 2020: “Con ese corte de pelo…”

La reacción del conductor de El gran premio de la cocina al ser empujado por una de las participantes: “¡Esto es joda!”