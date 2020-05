Y luego explicó: "A lo largo de 2018 y 2019, sufrí un brote de acné bastante grave debido a nervios, mala alimentación y un rejunte de otras cosas. Al principio pensé que podía ser algo momentáneo, y que con el pasar de los días se me iba a ir, pero no fue así. Ese fue el resultado de no ir a una dermatóloga y buscar soluciones por mi cuenta. Por eso, el mensaje que les quiero transmitir es que si tienen la posibilidad, busquen ayuda desde un principio. Hoy en día vemos en Instagram muchas recomendaciones de máscaras caseras o rutinas y hay que entender que no todas las pieles son iguales, más allá de que esas recomendaciones no vienen por parte de un experto”.