El pícaro cruce entre Laurita Fernández y Oscar Mediavilla en el Cantando 2020: “Con ese corte de pelo…”

Ángela Leiva y Brian Lanzelotta se presentaron el lunes pasado en una nueva emisión del Cantando 2020 e interpretaron el clásico de Valeria Lynch “Qué ganas de no verte nunca más”, que causó una gran impresión en el jurado.

Nacha Guevera fue la primera en realizar su devolución. La artista dijo que le gustó la actuación de los participantes pero hizo una aclaración destinada a Ángela: “Sos tan buena cantante que eso te lleva de las orejas y no te dedicás tanto a escuchar lo que estás diciendo y a comunicarte con él (por Lanzelotta). Así que prestá atención porque cantado está impecable, pero le falta esa otra parte”. Su puntaje fue un ocho.

Luego llegó el turno de Karina La Princesita, quien no hizo mayores aclaraciones y también calificó con un ocho, y llegó el turno de Oscar Mediavilla. Pero cuando empezó a dar su devolución fue interrumpido por Laurita Fernández. Al parecer, a la coach de la pareja participante, Natalia Cociuffo, y al jefe de coaches, Sebastián Mazzoni, no les gustó en absoluto la observación que había hecho Nacha Guevara, y estaban debatiendo por lo bajo.

“Estaba escuchando la charla de Natalia con Sebastián y la noté un poco disconforme a ella... ¿Te quedaste disconforme con la devolución anterior?”, le preguntó Laurita a la coach.

Ella le respondió: “Se fijan en detalles… Lo digo bien, con respeto. Me parece que hubo mucho impacto, potencia, entrega”. Mazzoni agregó: “La voz de Ángela a nivel vocal es maravillosa”.

Con cara de pocos amigos, Mediavilla, que había sido interrumpido antes, se metió en el tema y preguntó: “¿Quieren influir en los que votamos? ¿Por qué no dejan que terminemos de hacer la devolución?”

Con suma calma, Mazzoni le respondió: “La conductora me preguntó, señor Mediavilla”.

“Mala mía, Oscar. Le pregunté”, hizo mea culpa Laurita, entre risas. “No le tenés que preguntar más”, sentenció el integrante del jurado.

Con complicidad, siguiéndole el juego, Laurita hizo referencia al nuevo look de Mediavilla: “Es que acá escuchamos todo. Con ese corte de pelo no te quiero interferir más. Te pido mildis”.

“Lo único que te pido es que no te metas conmigo porque yo no me meto con tu pelo. Vamos al punto, porque tengo cosas muy importantes para decir, pero el pelo me debilitó un poco, estoy medio debilitado, comiendo mal…”, le puso Mediavilla punto final al tema, cargado de ironía.

La relación de Mediavilla con Valeria Lynch

Considerando que los participantes habían cantado un tema de Valeria Lynch, Ángel de Brito no dejó pasar la oportunidad para saber cómo había quedado la relación de su pareja, Patricia Sosa, con su colega. Cabe recordar que ellas estuvieron peleadas durante muchos años, luego se amigaron, pero un reciente conflicto las volvió a enfrentar. Lo que sucedió es que la intérprete de “Qué ganas de no verte nunca más” tenía programado un show por streaming para el 1 de agosto, pero lo postergó para el 7, justo la misma fecha en la que Sosa tenía su propio espectáculo.

“Mi relación con Valeria no quedó en nada porque no tengo trato con ella, así que está todo bien. Trabajamos muchísimos años juntos pero pasaron algunas cosas que no nos gustaron… A mí tampoco me gustaron”, explicó el músico.

“La vida es así, Angelito, a veces te dejan de querer o dejás de querer vos a la gente”, expresó, sin dar mayores detalles al respecto.

De todas formas, aclaró que él “nunca” tuvo “un encontronazo” con ella y que, a pesar de que viven a cuatro cuadras de distancia, no se han cruzado desde que su pareja se peleó con ella.

