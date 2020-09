Alex Caniggia hizo su presentación en el “Cantando 2020” con un particular estilo: insultos, críticas a los conductores y un tenso cruce con Oscar Mediavilla

La previa de Alex Caniggia





Alex Caniggia inició este jueves su carrera hacía la consagración del Cantando 2020. En su debut en la pista, el hijo de Mariano Nannis y de Claudio Paul Caniggia arrancó la noche con un cuestionamiento hacía Ángel de Brito y Laurita Fernández, anfitriones del ciclo. “Como conductores están muy tranquilos. Creo que tendría que ser yo. Le rompo el cu… a todos los conductores”, remarcó el joven. Pero, De Brito no dudó en contestarle: “Mantené la distancia. Podés irte a cero si no respetás la distancia. Otro Esmeralda Mitre”.

“Cuando calienta al sol”, de Luis Miguel sirvió para que el mediático hiciera su show y se adueñara del momento, tal cual hace Esmeralda Mitre cada vez que se presenta. “Jamás pensé vivir esto, que Nacha aplauda a Alex”, dijo Ángel de Brito y la jurado redobló el comentario. “Yo tampoco”, señaló con un guiño hacia el participante que por momentos hubo que frenarlo. La presentación de Alex Caniggia en la pista del Cantando 2020 sorprendió a Nacha Guevara, quien terminó aplaudiendo al hijo del ex futbolista.

La performance de Alex Caniggia





El momento más tenso ocurrió cuando le llegó el turno a Oscar Mediavilla de dar su devolución. El productor, que en este ritmo tiene el voto secreto, empezó diciendo: “Alex tenes un buen look pero no te sobra nada. El look estuvo bueno, pero cantando más o menos”.

“Perdón Oscar, pero a mi nada me para. A mi mucha gente me dice que cantó mal y yo les digo: ‘Chupala’. Por la calle me lo dicen”, le respondió Alex. Mediavilla se tentó por la contestación y retrucó: “Si le haces pito catalán al que te hace la devolución sos un suicida”.

Por último, Moria Casán reparó en un detalle estético del participante. “No puedo creer tus dientes, ¿cuándo te los hiciste? Es impresionante, tenés otra boca y además sonríe todo el tiempo y antes no se reía jamás. Escuchame, ¿antes te faltaban todos los dientes?”, indagó la jurado

“¡Tengo parrilla nueva, mirá! No, antes tenía los dientes amarillos. Pero ahora están bien blancos”, dijo Caniggia. “Estás raro. Igual, no sos el Alex que yo conocí. Se te nota el baqueteo, mi amor. ¡Me encanta! Me encanta verlos en la pista porque son como modernos, tenés una mezcla de hombre inglés, cheto. Me descoloca la nueva dentadura, yo creo que tendrías que achicártelo un poco porque parece un piano. Vinieron con mucha energía y traen show”, agregó la One.

Por su parte, desde Twitter, Marcelo Tinelli bancó al excéntrico participante. “Me sorprendieron para bien. Dieron un buen show", dijo el conductor tras la performance de la nueva pareja del certamen.

La devolución de Oscar Mediavilla a Alex Caniggia





