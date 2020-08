Oscar Mediavilla habló del conflicto entre Valeria Lynch y su mujer, Patricia Sosa: “Lo de Valeria fue un capricho de diva”

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla

La llegada de los recitales vía streaming reabrió una vieja confrontación entre Patricia Sosa y Valeria Lynch. Las artistas estuvieron peleadas durante muchos años, se amigaron, y ahora parece que el distanciamiento es definitivo. A raíz de esto, de que luego de posponer su show y pasarlo para el viernes 7, fecha en la que debía cantar Sosa, Oscar Mediavilla se refirió al tema.

“Hay que ser un poquito más tolerante. Hay artistas que compiten y eso hoy está demodé. Salvo cuando estaba casada con Cau(Bornes), que fuimos a su casa y teníamos un vínculo más cercano…pero siempre Valeria fue una persona muy especial. No es tan solidaria como cuentan. A los artistas que son tan potentes lo único que les importa son ellos, después ellos, después ellos…como si tuvieran una fábrica de yo-yo”, comenzó en una charla con Intrusos.

Oscar Mediaviila se refirió al enfrentamiento entre Valeria Lynch y Patricia Sosa (Video: Intrusos-América)

Por otro lado, hizo referencia a la amista que tenía Patricia, pero que no era devuelta de la misma manera del otro lado. “A lo mejor Patricia se confundió, porque ella es media zen, tenía una gran amistad, la acompaño en un momento difícil. Patricia es así; se junta, habla con colegas, hay lugar para todos. Me acuerdo cuando hicieron el concierto Las elegidas, ella hizo uno que se llamo La elegida”.

A continuación, uso un dejo de ironía. No fue tan tajante como si Patricia días atrás: “Es así. No hay otra. La mejor es ella y yo se lo dije a eso; que la mejor es ella, la que más vende, la más popular, la que la gente más quiere, todo eso es verdad. Hace cosas que tienen que ver, quizás con inseguridades”.

También compartió información que desenmascararía a la creadora de la canción “Me das cada día más”. Ella había dicho que por que su pareja, el cantante Mariano Martínez, tenía problemas de agenda, solo podía el viernes 7. A esto, dijo: “Te dijo esto, que encierra todo: el show de Valeria fue grabado el mismo día que se emitió, no era en vivo el segundo show, lo podía poner cualquier otro día. La ticketera es nueva, tal vez… no pone horarios ni días, te consulta primero. Ellos sufrieron un desborde…a mi me lo dijeron el otro día, que ya lo tenían grabado. Osea si, es un capricho de diva lo que hizo”.

Patricia Sosa y Valeria Lynch

Así mismo, manifestó que lo que ocurrió, él se lo venia venir y que siempre la advirtió a su mujer: “Yo siempre se lo decía a patricia, porque ella es muy amiguera, amable, tiene eso de compartir. Al final la gente sabe quién es quién y cuál es la historia de cada una. De este lado se bancó mucho, siempre poniéndole buena cara y respetándola. El trámite acá es que hace 2 meses pedimos esta fecha”.

“La ticketera me llamó y me dijeron: ‘No cambia, le propusimos el domingo, pero no quiere’. Lo que pasa es que se tendrían que haber puesto firme, pero no se animaron. Y los entiendo, como se van a animar si es la estrella más grande que tenemos en Argentina, la más popular, la que más seguidores tiene, la que más disco vendió, la que más conocen en todo el planeta…”, remarcó y agregó: “Cuando se le cayó de nuevo el streamig no lo fetejé, al contrario, pensé: ‘Ahora nos viene de nuevo al 14’”.

También habló de celos: “Algo le debe pasar con Patricia, debe pensar que es un peligro y no, tienen un público totalmente diferente. Cuando ella dice que vuelva al rock, ¿a qué rock vuelve? El problema es que nos hizo cambiar en la última semana, que es la clave de un show…vos venís bien, y la última semana vendes más, levantas. Nos cortó esa semana. Lo bueno de todo esto es que, cuando podes limpiar, saber que tenes que juntarte con gente buena y dejarse de joder. Todo pasa rápido y no hay que perder energías”.

Patricia Sosa habló del tema hace una semana atrás (Video: Almorzando con Mirtha Legrand-El Trece)

Por último, contó una intimidad del show que va a brindar la creadora de “Aprender a volar”: “Ayer Patricia se puso a llorar, cuando nos enteramos cuantas entradas llevamos vendidas. Le pregunté porque lloraba y me contó que estaba contenta porque todos vamos a ganar más guita. Ella es así, piensa en su equipo en sus músicos, que son su segunda familia. Es una decisión, porque yo puedo agarrar la guitarra, ella canta y con un telefonito nos filmamos, es lo mismo y ganamos la misma guita, pero ella piensa en sus músicos. Somos 18 personas trabajando en este show y todos van a cobrar, vamos a hacer una cooperativa para cobrar todos, ahora vamos a trabajar así” dijo y aclaró que el recital de ella va a ir en vivo.

