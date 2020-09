Agustín Sierra contó el detrás de escena de los videos de “Sex Virtual”: “Los hacía en la casa de mi mamá y con la ayuda de mi hermano”

Agustín Sierra: "Los videos de Sex los hacía en la casa de mi madre y mi hermano me ayudaba" (Video: "Intrusos", América)

La incorporación de Agustín Sierra a Sex -en junio de 2019- lo convirtió en una revelación. Si bien el actor nunca dejó de trabajar en los medios, su aparición en una obra erótica sorprendió a más de uno que todavía lo asociaba con aquel niño que debutó en Chiquititas cuando tenía nueve años.

En marzo, cuando comenzó a regir el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus, José María Muscari -director del espectáculo- debió encontrar una alternativa para poder seguir haciéndolo de manera virtual. Y así fue como el elenco realizó videos caseros con el contenido erótico que hacían sobre el escenario. Dicho material le era enviado de manera privada los días previos a la función por streaming a quienes compraban un ticket.

VER TAMBIÉN Agustín Sierra, el ex “Chiquititas” y “Casi Ángeles” que hace erotismo en teatro: “Lo doy todo”

Pasaron 20 años desde el debut de Agustín Sierra en "Chiquititas" hasta su nuevo desafío en teatro

Por aquel entonces, Agustín Sierra estaba viviendo en la casa de su madre, acompañándola por la reciente muerte de su padre, y allí debió generar el contenido que luego le llegaría a los espectadores a través de distintas plataformas. Para eso, contó con la ayuda de su hermano, según relató durante una entrevista en Intrusos. “Esos videos los hacía en la casa de mi madre hace unos meses cuando estaba viviendo con ella durante la pandemia. Mi hermano me ayudaba a filmar y ellos saben lo que hago”, detalló el participante del Cantando 2020, que se convirtió en la revelación del certamen, aunque no precisamente por su talento a la hora de cantar.

“Hay algunos videos, por ejemplo en la ducha, que necesitaba que alguien haga un paneo para mostrar sin mostrar todo”, continuó y agregó que en esas circunstancias contó con la ayuda de su hermano.

Agustín Sierra en Sex

Por su parte, contó la actitud de su madre cuando el actor tenía una reunión laboral en la que se hablaría del contenido de la obra. “Cuando tenía un Zoom con Noelia Marzol e íbamos a hablar de cosas subidas de tono, mamá se metía en el cuarto con los auriculares y se ponía a leer”, relató indicando que la mujer prefería mantenerse al margen.

“Hacemos un contenido para mayores de edad. Sigo agarrando proyectos que me desafíen y Sex era uno de ellos. Era mostrarme diferente a cómo me venía mostrando como actor”, explicó el actor sobre el cambio en su carrera y cómo sorprendió con este nuevo proyecto quien venía de trabajar en ficciones de Cris Morena.

Agustín Cachete Sierra debutó a los nueve años en Chiquititas (1999), siguió creciendo en televisión en Rebelde Way (2002), Rincón de Luz (2003), Floricienta (2004) y Casi Ángeles (2007-2010). “La propuesta me vino como anillo al dedo porque era algo distinto, no desde el teatro sino como una experiencia en donde el público es un factor fundamental para el desarrollo del espectáculo y en la cual la temática es el sexo y lo erótico”, había contado en una entrevista exclusiva con Teleshow .

SEGUÍ LEYENDO

El furioso descargo de Sofi Morandi luego de no salir al aire en el "Cantando 2020″

El paseo en barco de Beyoncé y Jay Z, la rutina deportiva de Jude Law y los juegos de Rod Stewart con su hijo: celebrities en un click

Un corte de pelo, una desilusión y una paliza: el traumático primer amor de Graciela Alfano

Sebastián Estevanez mostró cómo le quedó la cara tras haber sufrido serias quemaduras: “Nunca tomé dimensión de lo que me podía pasar”