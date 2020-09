El furioso descargo de Sofi Morandi luego de no salir al aire en el “Cantando 2020″

Este miércoles Sofi Morandi volvió a quedar “plantada”. Furiosa por no haber salido al aire en el “Cantando 2020”, la actriz manifestó un duro descargo a través de sus redes sociales: “Falta de respeto es que tengas que venir 3 o hasta 4 veces al pedo”. Es la segunda vez que le pasa en la semana.

Por falta de tiempo a Sofia Morandi le volvió a suceder que no pudo salir a la pista del “Cantando 202”. Debido a que ya es algo recurrente, utilizó su cuenta de Twitter para protestar y remarcar que es una falta de respeto tanto para ella como para su equipo.

“Falta de respeto es que tengas que venir 3 o hasta 4 veces al pedo. Son las reglas del juego y jamás me quejé, ningún año, porque sé que es así! pero no en CADA RITMO y más sabiendo lo que implica HOY EN DÍA venir todos los días al estudio. Me molesta también por mi equipo” , se descargó en redes. La publicación rapidamente se viralizó en Twitter con más de 20 mil “Me Gusta”.

En el escenario del “Cantando 2020” debutó este miércoles Luisa Albioni, la actriz que reemplazó a Carmen Barbieri quien se está recuperando de un problema de salud. Albioni se llevó el puntaje más alto desde el inicio del programa. La devolución para con ella, y para con Esmeralda Mitre se hicieron extensas, motivo por el cual faltó tiempo para Morandi.

De hecho, tras la interpretación, Nacha Guevara no pudo contener las lágrimas. “Me emociona que tuviste dos o tres días de ensayo, y viniste con una confianza enorme... después de 45 años de trayectoria. ¡Cómo se nota una vida en el escenario!”, expresó la jurado.

Más allá de su enojo, previamente se había tomado la situación humor, ya que mientras pasaban por la pista Albinoni y Mitre, Sofi publicó memes haciendo referencia a que una vez más se quedaba esperando sin salir al aire. De hecho, es la segunda vez que le ocurrió en la semana.

Seguí leyendo:

Tiene 25 años, jugaba al rugby y es uno de los favoritos de Marcelo Tinelli: Bruno Coccia, el compañero de Sofi Morandi en el "Cantando 2020″

Sofi Morandi: “Mi mayor ingreso viene por las redes sociales, antes que por la televisión y el teatro”

La emoción de Sofía Morandi en el “Cantando 2020” con el recuerdo de Floppy Cucu: “Es muy difícil no imaginarte una anécdota de risa de ella”