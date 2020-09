Furiosa con el jurado, Dana abandonó el estudio en la final de “El gran premio de la cocina”: “Ahora voy a mirar ‘Floricienta’”

Dana, furiosa en "El gran premio de la cocina"

El gran premio de la cocina tuvo un cierre de temporada excepcional y no precisamente por las cualidades culinarias de sus participantes. La final de la octava edición quedó envuelta en un escándalo: Matías Mitolo se consagró campeón y Dana Martucci, al enterarse de que había quedado relegada al segundo puesto, abandonó el estudio. Luego, a través de las redes sociales, manifestó su bronca contra el jurado.

Ni bien Christian Petersen -uno de los tres integrantes del jurado junto a Felicitas Pizarro y Mauricio Asta- anunció que Matías se adjudicaba los 400 mil pesos de premio, comenzaron a volar papelitos dorados en el estudio y estallaron los aplausos. “¡Vamos, la con… de la madre!”, gritó el ganador, entre lágrimas. “¡Felicitaciones!”, exclamó Carina Zampini, conductora del ciclo junto a Juan Marconi. Dana ya no se encontraba allí.

Unos instantes después, cuando bajó un poco la emoción, Zampini no pudo aguantar las lágrimas y dijo: “Acaba de pasar algo que no pasó en siete temporadas que tuvimos, que es que la participante que quedó en segundo lugar, en este caso Dana, abandonó el estudio. Se fue ella, se fue su marido, no tenemos posibilidades de preguntarles hasta dónde fue el enojo o la angustia porque no la tenemos acá. Es una pena enorme”.

“A mí, particularmente, me duele porque de verdad todo lo que le dijimos durante estos meses, desde que la conocimos, es que es una gran persona, que la queremos mucho y queremos que las cosas le salgan bien, como ella quería. Nos hubiese encantado poder hablar con ella y despedirla como se debe”, explicó la conductora.

En ese sentido, agregó: “Elegimos entenderla porque a veces hay que intentar ponerse en el lugar del otro para comprender sus emociones en el contexto que nos toca vivir. Nos hubiera encantado que pudiera felicitar a Matías, que ha ganado esta octava temporada de muy buena ley. Ojalá, Dana, tengamos la posibilidad de vernos en algún momento. Yo, en representación de un equipo enorme que hay acá, te mando un beso enorme y lamentamos profundamente esta situación que, por una decisión tuya que respetamos, estamos atravesando todos”.

Un rato después, a través de una transmisión en vivo desde su cuenta en Instagram, Dana hizo referencia a lo sucedido y se dirigió a sus seguidores: “Vayan ustedes a fumarse el boludeo y el descanso. En un momento se sienten que son graciosos por estar atrás del jurado y tener el poder, por así decirlo, y boludearte con que saliste segunda y hablar mal de tus platos y de tus cosas. Como si ellos no se equivocaran y tuvieran toda la vida resuelta. Hace un montón que no los veo cocinar”.

“Estaría bueno que el respeto sea de nosotros como también de ellos. Siempre corro a Mauricio Asta de esto. En un momento se sienten como graciosos y vos estás del otro lado como un perrito mojado porque el jurado tiene el poder y te tenés que fumar cada cosa que si no fuese el jurado lo mandaría a cagar. Yo también me presté a estar ahí. Ya está: me sirve de experiencia y no lo volvería a hacer nunca. Voy a mirar Floricienta ahora, que dicen que está buenísimo y tiene mucho más rating”, señaló, con bronca, sobre el programa que emite la competencia, Telefe.

Por último, dijo que no haría referencia a Felicitas Pizarro “por respeto porque es mujer y está embarazada”, pero de todas formas manifestó: “El primer día dijo que quería que ganara Matías, así que se le cumplió”.

