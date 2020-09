Marcelo Tinelli tomó partido en el conflicto entre Moria Casán y Jey Mammón del “Cantado 2020″: ¿a quién respaldó?

Moria Casán cruzó a Jey Mammón (Video: Cantando 2020-El Trece)

Jey Mammón y su partener, Carla del Huerto, en general, suelen pasar por el escenario del Cantando 2020 sin mayores sobresaltos. El dúo es aplicado, mantiene una línea que respeta y no suele desentonar. Además, con el humor del artista, sus elocuentes acotaciones, le dan un plus por sobre el resto. Sin embargo, en la noche del martes 8, todo lo que habían cosechado, fue tirado a la basura. Esta vez estuvieron en el foco del trance. Al jurado no le gustó el desempeño y el conflicto estalló.

Luego, los chicos interpretaron Lo mejor del amor, uno de los hits del recordado Rodrigo. Antes de la presentación recibieron un mensaje de apoyo de Ramiro Bueno, el hijo del cuartetero, y de la mamá del adolescente, Patricia Pacheco. Se trató de un video emotivo que se pudo ver en la pantalla del estudio. Todo parecía en orden y se disponía a ser como una de las tantas de las que salieron con gratas devoluciones, como en la gala anterior, que emocionaron y salieron con la frente en alto y el pecho cargado de emoción.

Jey mammón (Foto: Cantando 2020-El Trece)

Nada salió como esperaban. Cuando le tocó el turno al jurado de hacer la devolución, Nacha Guevara expuso una crítica que a Mammón no le gustó. “Hoy extrañé a Jey”, empezó y prosiguió: “Cumpliste, porque sos un profesional, pero faltó pasión”, sostuvo. El participante aceptó con cara de pocos amigos y sin ánimos de confrontar. Pero por cómo comenzó, a esa altura, ya vislumbrada una jornada conflictiva.

Moria Casán (Foto: Cantando 2020-El Trece)

Pasaron los puntajes de Karina, La Princesita, de Oscar Mediavilla, y llegó el turno de Moria Casán. Allí comenzó un ida y vuelta que rozó el escándalo. Las posturas diferentes quedaron marcadas y ninguno de los participantes de este conflicto quiso dar el brazo a torcer. “Tenés una vibra extraña”, soltó la diva y continuó con su descargo: “Se tendrían que haber conectado más. El tema habla de calentura, de pasión, de amor. Eso no estuvo. No me gustó”, terminó y les puso un 4 como puntaje.

Esta vez, el artista no se quedó cayado y le pidió explicaciones, a lo que La One retrucó: “No me gustó nada, yo soy jurado y por algo me llamaron…las quejas a Tinelli. Vos desde el comienzo tuviste algo, como rotura de bolas contra el jurado. Se te nota”. Enseguida Jey le dijo que le parecía raro que se hable de eso en este momento, cuando ya pasó varias veces por la pista. “Resulta que ahora, desde el día uno, estoy enojado con el jurado, y no es así”.

Luego, ya con más énfasis, fue por más: “Voy a que siempre hay una interpretación sobre el sentimiento del otro. Y vos bajas la escalera y ya empiezan ‘Vos sabés que te veo con mala vibra’, esto es el Cantando también. Es un reality, es verdad, yo lo miro en mi casa y me divierto mucho, pero esto…”.

Jey mammón cantando

Enseguida tomó la palabra Casán: “No es mala vibra, es vibra rara, que no es lo mismo. Se te nota. Te repito, desde que comenzó el certamen tenés como un agobio que no se sabe…No soy Psicóloga, te digo lo que siento. Soy artista”.

Cuando Mammón quiso continuar, Ángel de Brito lo interrumpió aduciendo falta de tiempo. Justo en ese instante, hizo su aparición, desde las redes sociales, Marcelo Tinelli. El conductor, que sigue de cerca el programa, suele aportar su mirada, y en ese caso, no fue la excepción. A través de Twiter, comentó: “Me encanta Jey Mammón”. A esas palabras se sumaron las de varios usuarios que lo apoyaron. Un respaldo que terminó de sacarle una sonrisa al participante.

Para finalizar, y lejos de quedarse con l que se dijo, con las muestras de cariño de Marcelo, pidió la palabra. Antes de dejar el estudio, Jey pidió continuar con el tema en su próxima presentación. No le gustó nada que le digan que tiene mala vibra y exige una explicación más firme.

SEGUÍ LEYENDO

Freddy Villarreal y el rumor de un romance con Julieta Prandi: “Me costó un matrimonio”

La dura reacción de Jorge Rial al ver a sus hijas en la calle y sin barbijo