Rulos y pelo largo: Ángel de Brito publicó fotos retro y lució irreconocible

Por sus trabajos televisivos en Los Ángeles de la Mañana y el Cantando 2020 (ambos por El Trece), Ángel de Brito es la figura con más horas de pantalla en la actualidad. Sus fans están acostumbrados a verlo con un look formal, de saco y corbata, con el pelo y la barba siempre prolijos.

Por ese motivo sus casi dos millones y medio de seguidores en Instagram se sorprendieron tanto con una publicación que realizó este fin de semana. En la foto se lo puede ver al periodista durante su adolescencia luciendo anteojos de sol, campera de jean, riñonera y zapatillas de lona. Pero lo que más llamó la atención fue su particular look, con el pelo largo hasta los hombros y rulos.

“¿Vuelvo a los rulos?”, preguntó De Brito junto a la publicación. Muchos followers manifestaron su sorpresa ante la imagen, entre ellos varios famosos. Por ejemplo, Cinthia Fernández, quien comentó: “¿Es joda esa foto? ¡Me muero! ¿Cuándo te alisaste?”

Majo Martino le dijo “mucha onda, eh”, mientras que Tyago Griffo, participante del Cantando, escribió: “Seee, por favor, un look así”. La cronista de Los Ángeles de la Mañana Maite Peñoñori se limitó a decir “alta onda”, mientras que Natalia Oreiro, quien abrió su cuenta en Instagram hace poco, le dejó un emoji con forma de corazón. Maxi Cardaci, encargado de la prensa de Moria Casán, se mostró incrédulo y le preguntó: “¿Sos vos?”

Ante tanta repercusión, De Brito fue un poco más atrás en el tiempo y posteó una foto de su niñez. “También tengo lacio #BuenDomingo”, escribió junto a la imagen, en la que mira a cámara mientras saca la lengua.

Recientemente, De Brito brindó una entrevista a la revista Gente en la que habló de su infancia: “Fui un niño muy feliz. Con una familia hermosa, que me educó con mucha libertad. Y con eso me refiero a que mis padres nunca me corrieron con un látigo, sino que me acompañaron en el camino de entender la importancia de tres pilares: la disciplina -en cualquier orden de la vida-, el valor del esfuerzo y el respeto por la educación, ¡y pública, porque eran grandes defensores! Siempre tuve ganas de estudiar”.

Respecto a su decisión de ser periodista, contó: “De chico nunca jugué al periodista ni andaba con grabadores de aquí para allá. Me lo pasaba afuera, era muy callejero. Pero mirando de lejos me doy cuenta de cuánto me fascinaba la comunicación. Nadie cercano a mí tuvo algo que ver con el periodismo, pero en casa la información era una tradición familiar: llegaban todos los diarios, que yo agarraba para practicar lectura, se veía tele con mucho zapping, había radios por todos lados y televisores en cada ambiente”.

También se refirió a su relación con Marcelo Tinelli: “No somos amigos pero tenemos diálogo. Tiene dos grandes talentos más allá de los que están a la vista: un olfato profesional único y la habilidad para hacer que todos nos sintamos en un equipo de amigos al que querés pertenecer. Eso es liderazgo”.

Y concluyó hablando sobre su intimidad: “Hoy sé cortar, no tengo frenesí por el trabajo ni me enloquezco. Es solo eso: trabajo. Mi vida es la otra, la que no se ve. Fijate que ni siquiera digo ‘vida privada’. Mi vida. Aprendí a no resignarla más. Veo, o veía, a mi familia cada domingo, como siempre. Busco momentos de silencio total, que me encantan. Me tiro al sol a leer o dormir. Veo series españolas como Aquí no hay quien viva y su secuela, Lo que se avecina, o The morning show… Y soy fanático de los noticieros extranjeros. Cuando llego del Cantando, después de pasear a mi perro y darme una ducha, miro las primeras noticias del día en Euronews. Me gusta ver cómo hacen tele en otros lados”.

