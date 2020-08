“A veces siento que estoy conduciendo el ‘Cantando’”: la frase de Esmeralda Mitre que no pasó inadvertida para Ángel de Brito

Esmeralda Mitre: "A veces siento que estoy conduciendo el 'Cantando'" (Audio: "Agarrate Catalina" - Radio La Once Diez)

Cada vez que Esmeralda Mitre pisa la pista del Cantando deja mucha tela para cortar. El viernes pasado la actriz interpretó junto a su partenaire, Nell Valenti, la canción “Obsesionario en La Mayor”, de Tan Biónica, y al recibir la devolución de Karina La Princesita, integrante del jurado, se vivió un momento de mucha tensión.

“Siento que hago fuerza para que me guste porque no quiero que parezca que es personal. Para mí hubo un abuso de la voz nasal durante toda la canción”, le explicó la cantante de cumbia. Luego, agregó que deberían haber interpretado el tema “medio tono más arriba”, porque se notaba que Nell estaba haciendo mucho esfuerzo con su voz.

Desde un comienzo se notó que a Esmeralda no le gustaba en absoluto la devolución de Karina. En reiteradas oportunidades la interrumpió y hasta terminó desafiándola a adivinar cuál era su registro vocal. La discusión se extendió durante varios minutos y terminó con las lágrimas de la jurado, quien calificó a la participante con un uno. Luego se sumó Oscar Mediavilla a la polémica, quien por una actitud de la actriz también le bajó el puntaje y le puso un tres.

Lejos de bajar el perfil tras semejante escándalo, Esmeralda se mostró fiel a su estilo este sábado en una entrevista con Agarrate Catalina, el ciclo conducido por Catalina Dlugi en Radio La Once Diez, y realizó contundentes declaraciones. Al ser consultada sobre cómo se siente antes de salir a la pista del programa, respondió: “Es impresionante lo que me sucede, porque aprendí mucho de Marcelo (Tinelli) en el Bailando. Lo sentí mucho a él, sentí mucho lo que sucedía, y la verdad que sentí que conducir era algo que también me podría llegar a salir. Y, en realidad, creo que me sale de alguna manera, porque cuando estoy ahí a veces siento que estoy conduciendo”.

Dlugi, sorprendida, señaló que estas palabras podrían llegar a molestar a los conductores del ciclo, Ángel de Brito y Laurita Fernández. Esmeralda manifestó: “Bueno, lo que digan… Yo los quiero mucho, pero no me importa, hablo sobre mí. Ahora, respecto a Marcelo, no había ninguna competencia acerca de eso. Al revés, con él había una generosidad enorme”.

El fuerte cruce de Esmeralda Mitre y Karina La Princesita el viernes pasado (Video: "Cantando 2020" - El Trece)

En ese sentido, Esmeralda hizo referencia a la gala del 14 de agosto del Cantando, cuando De Brito pidió que le cortaran el micrófono en medio de otra extensa discusión con Karina La Princesita: “Quiero decir que le agradezco muchísimo a Marcelo, porque el otro día Ángel de Brito me cortó el micrófono, supuestamente poniendo límites. Y yo no le permití al Jefe de Gobierno que me frene mientras hablaba, no le permití a Mirtha que me cortara nada y no le voy a permitir a Ángel que me corte el micrófono”.

“Solo se lo permito a Marcelo, porque lo hizo como un chiste conmigo. El respeto que tenía Tinelli cuando hicimos eso… fue cuando vino Cae al programa, que estuvimos dos horas al aire y el rating explotaba. Eso es otra forma de jugar”, aseguró.

Concluyó con más halagos para el conductor: “Con él hablamos desde un lugar muy profundo en lo laboral. Siempre estamos de alguna manera como compartiendo, diciendo ‘bueno vamos a hacer esto o lo otro’, siempre con mucho respeto. Terminé teniéndole mucho cariño a la familia, a la mujer, a todos. Hay una relación de verdad de mucho cariño”.

La respuesta de Ángel de Brito a Esmeralda Mitre (Foto: Twitter)

Las declaraciones de la participante del Cantando no tardaron en llegar a De Brito. Sin intenciones de alimentar esta polémica y entre risas, se limitó a responder: “No podés conducir ni tu canción”. Laurita Fernández, la otra conductora del ciclo, hasta el momento no se manifestó al respecto.

SEGUÍ LEYENDO

“Cantando”: Karina La Princesita no aguantó las lágrimas tras un fuerte cruce con Esmeralda Mitre y le bajó el puntaje

Esmeralda Mitre, furiosa con Karina La Princesita en el “Cantando 2020”: Ángel de Brito pidió que le cortaran el micrófono a la actriz

La pregunta de Karina La Princesita en el “Cantando 2020″ que desconcertó a Esmeralda Mitre