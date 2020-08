La respuesta de Ángel de Brito luego de que Mariana Brey insinuara querer tomarse vacaciones: “Por ahí cuando volvés, hay otra”

La chicana de Angel de Brito que descolocó a Mariana Brey





El inicio de Los ángeles de la mañana se vio interrumpido por una chicana que tuvo como protagonistas a Ángel de Brito y Mariana Brey. Todo comenzó cuando contaron que Karina Jelinek, tras su paso fallido por el Cantando 2020, se va a ir de vacaciones a Ibiza. Si bien existe la posibilidad de que regrese al reality a través de un repechaje, no quiere saber nada. Según detallaron, luego de su última participación, se cruzó con el Chato Prada, uno de los productores, y lo anotició de lo que tiene pensado hacer.

Por los tiempos que corren, con el mundo pendiente del coronavirus, viajar de un país a otro no es lo más sencillo de llevar adelante si no hay una causa que lo acredite. A raíz de esto, Karina Iavicoli, soltó: “¿Pero cómo va...? ¿Nadando...?”, al aire para que alguien recoja el guante y su compañera, Yanina Latorre lo hizo. Intentó llevar algo de claridad: “Hay aviones para ir, el tema es que tenés que justificar para qué, que tenés que hacer trámites, y son carísimos esos pasajes”.

En ese momento, Mariana Brey-panelista de LAM- tiró una pregunta que reavivó la llama. “No, perdón. Si en otros lugares la gente está de vacaciones, ¿vos no te podés ir desde acá de vacaciones a otro lugar?”. Latorre también aprovechó para evacuar esta consulta: “Si el país está en cuarentena, como nosotros, no te reciben”, dijo y la compañera de panel que tiene en frente prosiguió con las dudas que ya parecían personales, referidas a un posible viaje que desea realizar: “Osea, si me quiero ir a Miami es lo mismo. ¿Cómo justifico si me quiero ir a Miami?”.

Una vez más, la mujer de Diego Latorre aportó su conocimiento sobre el tema. “Si, a Miami podés, lo sé porque una amiga se fue. Te dijo; carísimos los pasajes. Cuando llegás allá tenés que presentar una declaración jurada y un hisopado que acredite que no tenés COVID-19. Ellos te creen todo, así que con eso no tenés problema. Pero cuando volvés acá, tenés que hacer 15 días de cuarentena”, le anticipó.

Feliz con la noticia recibida, Brey soltó: “Bueno, lo importante es la ida, después la vuelta…”. En ese momento Yani le aclaró que si hace ese viaje, entre el periodo de vacaciones y las dos semanas de aislamiento que piden los profesionales de la salud, va a estar más de un mes sin ir al programa. Enseguida, picara, le respondió, entre risas: “Bueno, lo hago por Skype”.

La eliminación de Karina Jelinek del Cantando 2020 abrió el debate

De Brito, que hasta ese instante se mantenía al margen del ida y vuelta entre sus panelistas, salió con una chicana. “Por ahí cuando volvés, hay otra”, tiró el conductor. En ese segundo Mariana retrucó: “¿Cómo?, empezó mientras se acomodaba en la silla y continuó: “¿Pero a quién vas a sentar acá?, Mejor que yo, ¿a quién, Angelito?”, soltó y Ángel le dijo: “Hay miles, un montón dispuestas a venir a trabajar”, finalizó, siempre acudiendo a la gracia y a la buena relación que tienen quien comanda el envío con su panelista estrella.

Por otra parte, dentro del plano del Cantando 2020, la periodista viene de vivir un momento complejo con Floppy Tesouro. Según contó Moria Casán, las jóvenes se pelearon en los pasillos y estuvieron a los gritos por cuestiones que se filtraron y que no le gustaron a la panelista de LAM. Según se supo, la cambiaron de día en el reality de la LaFlia porque Floppy necesitaba salir antes, lo que retrasó un día la presentación de Brey.

