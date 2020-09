Fuerte descargo de Esmeralda Mitre, luego de que afirmaran que tenía coronavirus: “Me trataron de asesina”

Esmeralda Mitre: "A mi me trataron de presunta asesina"





Esmeralda Mitre habló este martes por la noche en el Cantando 2020, luego de una jornada que la tuvo como protagonista porque por un error se dijo que había dado positivo de coronavirus, cuando en realidad su hisopado fue negativo. Lo hizo, luego de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emitiera un comunicado en el que explicó qué fue lo que sucedió. Asimismo, LaFlia le pidió a la participante que se hiciera un nuevo hisopado, el cual dio otra vez negativo.

“Es un tema un poco complicado. Fue un día muy duro para mí, yo no me victimizo para nada, este juego me encanta jugarlo. Amo este juego, te quiero mucho Ángel (De Brito) y Laurita (Fernández), estoy muy feliz de compartir este piso con ustedes. Amo a toda la gente que está acá, a toda la gente en el control”, comenzó la actriz en su descargo ante la presencia del resto de sus compañeros del certamen que en algún punto se mostraron preocupados por la situación. “Estoy agradecida de estar acá, jamás mordería la mano que me da de comer. Además es un tema de salud”, remarcó Mitre.

En ese sentido, explicó: “Yo me hice un solo hisopado porque mi coach había estado con una persona en un lugar que tuvo COVID-19. Como él corría con posibilidades, por precaución me lo hice el jueves. El viernes vine al programa sabiendo que era negativo. No tenía por qué decirlo, fue por precaución, yo no tenía ni un gramo de fiebre”.

“A mí me trataron de presunta asesina. Hay un punto donde hay que tener un poquito de piedad. Yo voy a ir hasta el fondo con esto”. En ese momento, Esmeralda no pudo contener la bronca y se largó a llorar. “¡Oh casualidad! Soy yo la persona que está acá injuriada por una mentira. ¿Cómo quedo yo con todos mis compañeros? El viernes no había sospecha, ya estaba el resultado. Yo no tengo por qué avisar, paranoiquear gente, si no había tenido ningún síntoma de nada”, continuó.

Esmeralda Mitre: "La orden que le di a mi abogado es que vayan a fondo contra el GCBA"





Y luego realizó una fuerte acusación: “Esto es claramente un boicot, una mano negra contra mí y contra la productora. Porque claramente si se meten conmigo se meten con la productora. La orden que le di a mis abogados fue que vayan a fondo contra quien sea. Yo fui la que llamó al Gobierno de la Ciudad para que digan que es mentira”.

“A mi me habrían truchado ese resultado. Y además filtrar algo que es personal, eso es ilegal. Y que encima el jefe de Gobierno salga a decir públicamente con descaro ’nos equivocamos porque el DNI era parecido’. Horacio Rodríguez Larreta, ¿de qué me estás hablando?”, expresó una indignada Esmeralda Mitre. “Mi abogado va a ir con todo contra el Gobierno de la Ciudad y los errores que ha cometido”, completó.

Horas antes y sobre los hechos en los que estuvo involucrada la actriz, el gobierno porteño explicó en un comunicado que el 27 de agosto, la actriz se hizo un hisopado por medio de su obra social OSDE, quien procesa la muestra a través del Hospital Elizalde, por un convenio de la empresa con el Gobierno de la Ciudad. Al día siguiente, el Hospital Elizalde le informó a OSDE el resultado negativo. El mismo día, se carga en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina), con un aparente error de carga, colocando que el resultado era positivo.

Esmeralda Mitre: "Solo se que hicieron un escarnio conmigo público"





El 31 de agosto, el Equipo de Seguimiento de Contactos Estrechos de la Ciudad inició el protocolo de contacto con la supuesta contagiada para seguir sus contactos estrechos dado que figuraba en el SISA con positivo. Finalmente, este martes 1° de septiembre, el Ministerio de Salud de la Ciudad inició sumario administrativo para averiguar la inconsistencia de la carga a partir del 28 de agosto.

Durante la tarde, Esmeralda Mitre había dejado en claro que iniciará acciones legales contra OSDE y quienes corresponda. “Me siento muy angustiada, es todo una mentira, hubo un trucheo en la foto que anda circulando y andan mostrando. Por favor no generen miedo con una mentira, esto no es broma, es muy grave lo que está pasando. Con la salud no se juega”, manifestó en su cuenta de Twitter. Y agregó: “Repito, me siento muy angustiada de esta campaña en mi contra. Esto es algo ilegal. Soy responsable y con la salud no se juega”, concluyó conmocionada por la situación que vivió durante toda la jornada.

Esmeralda Mitre publicó en sus redes sociales el resultado del test que se realizó este martes

Por su parte, el Chato Prada-productor del Cantando 2020- dio su versión sobre los hechos. “Anoche (por el lunes) algo raro estaba pasando. Decían que Esmeralda había dado positivo. Hoy la llamamos, y nos dijo que se había hecho un hisopado el viernes y que le había dado negativo. Pero el gobierno nos llamó y nos dijeron que había dado positivo”, contó.

“Hablamos con Esmeralda para que se haga otro en el día de hoy y nos informaron que dio negativo. En el transcurso de la tarde tuvimos mucha preocupación. Cargaron mal un DNI y ahí estuvo el error”, agregó. “Nos dieron la información porque es un programa masivo, con mucha gente. Ella cantó el viernes, y nos hicieron dudar. Por suerte vino ese comunicado de parte del gobierno de la Ciudad. Pero el último le acaba de dar negativo”, remarcó llevando tranquilidad para el resto de los participantes.

