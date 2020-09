Alfredo Casero explicó su presencia en la protesta frente al Congreso: “Sentí que me estaban choreando”

La palabra de Alfredo Casero luego de su aparición en el Congreso (“La Mañana de CNN”, CNN Radio)

La madrugada de este miércoles Alfredo Casero se sumó a un grupo de personas que se presentaron frente a una de las puertas del Congreso de la Nación para manifestarse en contra de la decisión del oficialismo de continuar con las sesiones de manera virtual.

No tardaron en viralizarse las imágenes del actor arengando a una veintena de ciudadanos que lo rodearon y escucharon atentamente. “Somos los únicos independientes”, sostuvo Casero y contó que había estado con una señora de 80 años que le dijo “que tenía miedo”. “Y al poco tiempo, al ver a la gente en la calle, dejó de tener miedo. Y hoy por hoy combate también esta porquería que es una mentira que todos estamos permitiendo. Si vos estás en tu casa y no podés venir no vengas, yo me cago en cualquier cosa que me digan. No creo en ninguno de ellos, lo único que quiero es que haya estado de derecho y se respete la puta Constitución”.

En reiteradas ocasiones, el humorista ha manifestado su rechazo al kirchnerismo y anoche su mensaje fue directamente hacia el Presidente al arengar a los manifestantes a entornar una canción en su contra: “Alberto, andate a la puta que te parió”.

La protesta de Alfredo Casero frente al Congreso

Este miércoles, Alfredo Casero habló con Luis Majul en La Mañana de CNN, el ciclo que conduce el periodista en CNN Radio y explicó por qué se presentó frente al Congreso de la Nación. “Lo que dije en el videito fue (que) a mí me duele ya simplemente estar en un país donde el 51 por ciento de las personas piensa que esa gente tiene que estar manejando este país”, indicó sobre el kirchnerismo.

“Hay que revertirlo -enfatizó- y hay que revertirlo de una manera política y sana. Entonces, no van a permitir la sanidad política y no van a permitir la sanidad del Congreso. Y el que toca el Congreso es mi enemigo”, continuó el humorista y trazó un paralelismo: “El que toca a un periodista, saltarán los periodistas, el que toca a un bombero, saltarán los bomberos, el que toca a un policía no salta nadie. Ahora, cuando me tocan el culo a mí yo voy a ir. Fui anoche porque sentí que me estaban choreando. Nada más. Están choreando”.

Casero advirtió que el mensaje que busca enviarle a los jóvenes es “sin violencia”. “Sino mostrando que hay una civilidad en cada cosa que hacés”. Y consideró que lo que está haciendo el kirchnerismo “está fuera de la civilidad”: “Y todos lo reconocemos”.

“Lo mismo que esta pasando cuando hace 10 años un tipo le pegaba a una mujer y nadie decía nada y hoy todo el mundo lo dice, hoy todo el mundo dice que lo que están haciendo en este momento es un atentado a la democracia”, indicó Casero.

Y se explayó en su idea luego de que fracasara el el intento del Frente de Todos de imponer la continuidad del debate remoto, justificado en el avance de la pandemia. Hecho que generó que los diputados de Juntos por el Cambio que se habían acercado exigiendo participar de forma presencial decidieran abandonar el recinto a última hora de la noche.

“¿Cómo puede ser que estando los diputados en el lugar, por una cuestión técnica ya vencida, el presidente de la Cámara de Diputados niega la presencia. ¡Eso es increíble!”, cuestionó y criticó duramente a Sergio Massa y a su rol en el edificio parlamentario. “¿Quién es? ¿Qué mierda hizo en la historia? Lo pusieron. Es nuevo. Lo trajeron Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner) mostrándolo como El joven maravilla. ¿Qué obra hizo? Puso cámaras en Tigre”.

Luego, reafirmó que “hay algo raro” al destacar que al presidente de la Cámara de Diputados “lo ponen ahí después de todas las cosas que dijo de Cristina”. “Igual que el Presidente, que habló mierdas de la vicepresidente que ahora maneja el país ya casi abiertamente”, concluyó Alfredo Casero.

