Protesta en la puerta del Congreso: un grupo permaneció toda la madrugada y Alfredo Casero los arengó

Un grupo de personas se mantuvo durante la madrugada frente a una de las puertas del Congreso de la Nación manifestándose en contra de la decisión del oficialismo de continuar con las sesiones de manera virtual. En sintonía con Juntos por el Cambio reafirmaron su rechazo al avance del Gobierno con el proyecto de reforma judicial. Por la tarde habían intentado ingresar a la Cámara de Diputados.

Este martes no hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición para acordar la manera de sesionar. Fracasó el intento del Frente de Todos de imponer la continuidad del debate remoto, justificado en el avance de la pandemia y los diputados de Juntos por el Cambio que se habían acercado exigiendo participar de forma presencial decidieron abandonar el recinto a última hora de la noche.

El kirchnerismo decidió continuar durante la madrugada con la sesión virtual para tratar beneficios para el sector turístico y penas más altas para la pesca ilegal, mientras fuera del Congreso se mantenía bajo la lluvia un puñado de manifestantes con críticas hacia el Gobierno Nacional. Pese al aumento de contagios de coronavirus, con cifras diarias que superan los 10 mil casos, las personas mantuvieron sus reclamos cubriéndose la cara con barbijos, pero sin respetar el distanciamiento social. Algunos llevaron cacerolas para golpear expresando su indignación.

En un video que se viralizó en redes sociales se vio al humorista Alfredo Casero arengando a una veintena de presentes que lo rodeaban escuchando atentamente. Es conocido el rechazo del actor al kirchnerismo y esta vez le envió un mensaje a Alberto Fernández.

Sin tapa boca, Casero resaltó: “Somos los únicos independientes”. Y contó que una señora de 80 años le dijo “que tenía miedo y al poco tiempo, al ver a la gente en la calle, dejó de tener miedo y hoy por hoy combate también esta porquería que es una mentira que todos estamos permitiendo”.

“Si vos estás en tu casa y no podes venir no vengas, yo me cago en cualquier cosa que me digan. No creo en ninguno de ellos, lo único que quiero es que haya estado de derecho y se respete la puta Constitución” , enfatizó Casero.

Luego, desaforado, arengó al grupo de manifestantes a gritar en contra del Presidente. Al unísono expresaron: “Alberto, andate a la puta que te parió”. El humorista utilizó sus redes sociales para retuitear el video en el que apareció junto a los manifestantes.

Otras de las personas que se encontraba desde las once de la noche explicó a TN que el debate virtual de la Cámara de Diputados “es un golpe a la institucionalidad del Congreso”.

Ayer por la tarde se vivió un momento de tensión en una de las puertas del Congreso cuando otro grupo reducido corrió una valla de contención dispuesta para el ingreso de los diputados y rompió uno de los vidrios de la puerta de hierro.

Los incidentes se desencadenaron justo cuando el legislador opositor Héctor “Toty” Flores intentaba entrar al edificio. El personal de seguridad cerró rápidamente las puertas y el diputado nacional quedó del lado de afuera sin poder avanzar.

Las decenas de personas que protestaban portaban en su mayoría banderas argentinas, pancartas con leyendas en contra del gobierno nacional y de la reforma judicial, y golpeaban cacerolas. Si bien no quedó en claro cuál era la intención de los manifestantes una vez dentro del edificio, ninguno logró ingresar al recinto. Al ser consultados por diferentes medios, algunos comentaron que estaban allí para apoyar a los legisladores de la oposición en su reclamo por el retorno de las sesiones presenciales. Otro reafirmaron el rechazo a la reforma judicial. Finalmente un hombre de 46 años quedó detenido por golpear una de las puertas con una maza, provocando trautmatismos leves en la mano izquierda de un oficial de la Policía Federal.

Incidentes en el Congreso

Desde el Frente de Todos le comunicaron a la oposición que el debate por la reforma de la Justicia se extenderá al menos dos meses en comisión, al igual que el otro tema trascendental que se avecina: el Presupuesto 2021.

Sin Juntos por el Cambio que denunció que la sesión no era válida aludiendo que caducó el protocolo de funcionamiento remoto, el debate en Diputados continuó durante la madrugada para aprobar el proyecto de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, que contempla reducciones impositivas y previsionales, prórroga el reparto de ATP para el pago de salarios y establece un sistema de compensación del 50 por ciento en la preventa de los paquetes turísticos que se adquieran para el 2021.

Además del kirchnerismo, siguieron en línea el Interbloque de Unidad para el Desarrollo, bloque justicialista, Córdoba Federal, la izquierda y el Movimiento Popular Neuquino. Consenso Federal y el socialismo no se incorporaron al debate.

