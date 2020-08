La pregunta de Karina La Princesita que desconcertó a Esmeralda Mitre: “¿Sos actriz?”

La implacable devolución de Karina a Esmeralda Mitre (Video: "Cantando 2020", El Trece)

Gracias a su participación en el Bailando 2018, Esmeralda Mitre logró la popularidad que largos años de actuación en cine, teatro y televisión no le habían dado. Sin embargo, parece que su destaque en el programa que conducía Marcelo Tinelli era lo único que Karina La Princesita Tejeda conocía de la actriz. Y así se lo hizo saber este martes en el Cantando 2020.

Para lo que fue su segunda performance en el ciclo que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández, la hija de Bartolomé Mitre había elegido el tema Don’t Dream It’s Over, de Crowded House. Y, según explicó, se había decidido por él no sólo por su mensaje, ya que “habla de lo difícil que es la vida”, sino también porque era una de las canciones favoritas de su papá, quién falleció el pasado 25 de marzo.

Lo cierto es que, para esa oportunidad, la actriz tomó nota de algunas de las acotaciones que le había marcado el jurado en la gala anterior, en la que había cantado el tema True Colors de Cyndi Lauper. Por un lado, decidió cantar la letra mitad en inglés y mitad en castellano, ya que Pepito Cibrian no le gustan los temas que no todos pueden entender. Y también decidió sumar una puesta en escena en la que, haciendo gala de su oficio, se puso a llorar con lágrimas incluidas.

Sin embargo, parece que esta vez la actuación no le salió tan bien. En su devolución Nacha Guevara le elogió “la puesta, las proyecciones, las cortinas”. Pero le dijo: “Lo importante no es llorar en el escenario, lo importante es emocionar”. La artista destacó una vez más la voz de su partenaire, Nell Valenti, pero explicó que por culpa de las lágrimas había habido un problema de afinación y le puso un 7.

La fallido llanto de Esmeralda Mitre (Video: "Cantando 2020", El Trece)

Esmeralda, que tenía todo el rimmel corrido por el llanto, a pesar de su fama de combativa aceptó la devolución. Sin embargo, se quedó atónita cuando, a su turno, La princesita le preguntó sin pelos en la lengua: “¿Vos sos actriz, no? Perdón, que yo no conozco, te pido disculpas...Sé que cantás, te vi en el Bailando, todo”.

Desconcertada, pero tratando de controlar su reacción, Esmeralda le respondió: “¿Vas al teatro Kari?”, a lo que ella respondió: “No, por eso. Imaginate que shows tan populares yo nunca los fui a ver, perdón mi ignorancia”. Entonces, la jurado explicó que no sabía si el llanto había sido producto de la emoción que tenía en la previa o si, en realidad, lo había actuado. Pero que, sea como fuere, “eso le jugó en contra de lo vocal”. Y la calificó con un 4.

A su turno, Pepe, que tenía el voto secreto, se diferenció de Nacha diciendo que no entendía la escenografía y que la actuación que la pareja había tenido en el duelo de la semana pasada, cuando fueron salvados, había sido muy superior a esta.

Finalmente, Moria Casán fue lapidaria y se dirigió a Esmeralda diciendo: “No me gustó, no creí nada. Un horror como desafinaste al comienzo. Se vio una puesta no puesta. No te creí el llanto para nada”. Y la calificó con un 5, con lo cual la pareja se llevó un total de 16 puntos y va directo a la sentencia.

SEGUÍ LEYENDO

Guillermina Valdés indignada al escuchar un debate sobre su supuesta reconciliación con Marcelo Tinelli

Fernanda Vives reveló por qué Florencia de la V no le habla hace años: “Le contaron una historia de amor que no hubo”

Polémicos dichos de Esteban Lamothe sobre el consumo de marihuana y sus efectos