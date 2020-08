“Cantando”: Karina La Princesita no aguantó las lágrimas tras un fuerte cruce con Esmeralda Mitre y le bajó el puntaje

Esmeralda Mitre interpretó un tema de Chano (Video: "Cantando 2020" - El Trece)

Esmeralda Mitre nunca pasa inadvertida por el Cantando 2020, y la emisión del viernes pasado no fue la excepción, con su interpretación del tema de Tan Biónica “Obsesionario en la mayor”, junto a su partenaire, Nell Valenti. La actriz contó que le pidió consejos a su amigo e intérprete de la canción Chano Moreno Charpentier, quien le dijo que tal como lo hacía ella le parecía “divino”. Sin embargo, según el jurado del certamen, no fue una buena performance.

La primera en realizar la devolución fue Nacha Guevara, quien a diferencia de sus compañeros de jurado dijo que fue “lo mejor” que Esmeralda ha hecho desde que ingresó al programa. Su puntaje fue un seis.

Luego llegó el turno de Karina La Princesita. “Siento que hago fuerza para que me guste porque no quiero que parezca que es personal. Para mí hubo un abuso de la voz nasal durante toda la canción”, comenzó la cantante de cumbia con su devolución. Luego agregó que deberían haber interpretado el tema “medio tono más arriba”, porque se notaba que Nell estaba haciendo mucho esfuerzo con su voz.

Esmeralda interrumpió constantemente a Karina en su devolución, quien intentaba explicarle los errores que le marcó. “Una cosa es la forma de cantar y otro cosa el rango vocal de cada uno y la tesitura, que es el tono donde cada uno, según su rango vocal, se siente cómodo”, manifestó, respecto al mencionado tema de la tonalidad.

Sin embargo, a la actriz seguía sin gustarle la devolución y le preguntó a Karina si ella sabía cuál era su registro vocal. “¿Puedo terminar? Sino no se entiende nada -respondió la cantante, visiblemente molesta ante las interrupciones-. Si le subían medio tono a la canción no hubiese quedado mal”.

El fuerte cruce de Esmeralda Mitre y Karina La Princesita (Video: "Cantando 2020" - El Trece)

“¿Sabés qué tono soy yo? Lo deberías saber, sos una gran cantante”, arremetió Esmeralda. “Yo no soy profesora de canto, un profesor de canto con un piano lo puede saber. Sin embargo, puedo tirar al azar y equivocarme, quizás sos una soprano”, le dijo Karina. “Mezzosoprano”, la corrigió la actriz. Y la cruzó: “Cantá, quizás si cantás yo te lo saco (en referencia a su registro vocal). Estás apta para muchas cosas. Por ahí para mover las cachas con ‘La pollera amarilla’. Pero yo no”.

La ex pareja de El Polaco dijo que no quería meterse “en ese juego”, le puso un uno y dio por finalizado el tema. Sin embargo, las cámaras la seguían enfocando y se podía ver que quedó muy sensibilizada por la discusión. “Mi nota no iba a ser un uno. Pero la falta de respeto ya me cansa. Siempre tengo que estar dando explicaciones de por qué me gustó o no. Iba a poner un tres, pero me harta la falta de respeto”, aseguró.

Esmeralda, por supuesto, no se quedó callada: “Me harta tu falta de respeto. La primera que faltó el respeto fuiste vos. Tu uno bienvenido, por mí pone menos diez, me da lo mismo. Yo entiendo lo que te pasa, en el teatro existe el subtexto… no me importa nada lo que le pasa. Que ponga la nota que tiene que poner, es su rol”.

Entre lágrimas, Karina aseguró que hay algo personal contra ella en el programa: “Podemos decir los cuatro (en referencia a los integrantes del jurado) lo mismo y siempre me van a señalar a mí. Por eso un artista no crece, eso es falta de humildad. No hay gente más importante que otra. Me parece que lo que digo es para sumar, y que si no lo toman… ya cuando hay algo que no permite dar un consejo no me da más interés hablar. Me parece que es una falta de respeto pero está todo bien, no pasa nada”.

Oscar Mediavilla se molestó con la actitud de Esmeralda Mitre (Video: "Cantando 2020" - El Trece)

En tercer lugar llegó el turno de Oscar Mediavilla, quien comenzó su devolución con frases positivas, al manifestar que fue un tema “sin demasiadas exigencias”, pero que vio a la participante “más compenetrada en llegar a las notas”. Sin embargo, una vez más, Esmeralda lo interrumpió en reiteradas ocasiones y dijo que “es un tema difícil”, lo que terminó provocando el fastidio del músico.

“Tratá de no decirme las cosas que me tienen que gustar a mí. Fluyó, terminemos ahí, no hablemos más. ¿Por qué te tengo que explicar si me gusta Chano o la canción? No me gusta la canción”, manifestó Mediavilla. Según sus propias declaraciones, iba a ponerle una nota más alta, pero ante esta situación le puso un tres.

Después de este escándalo, Moria Casán no quiso explayarse demasiado. Con el voto secreto, se limitó a decir: “Lo que más me gusta de esta pareja es la previa. Esmeralda llega y es show, es alegría, quiero verla en la pista y que no se termine nunca. Que se pelee con Karina, con el cameraman… es su personalidad”.

