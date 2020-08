Esmeralda Mitre, furiosa con Karina La Princesita en el “Cantando 2020”: Ángel de Brito pidió que le cortaran el micrófono a la actriz

Esmeralda Mitre le manifestó su enojo a Karina La Princesita (Video: "Cantando 2020" - El Trece)

La bronca de Esmeralda Mitre con Karina La Princesita comenzó el martes pasado, cuando la actriz interpretó el tema “Don’t dream it’s over”, de Crowded House, en el Cantando 2020. En su devolución, la ex de El Polaco le preguntó: “Vos sos actriz, ¿no? Perdón, yo no conozco, te pido disculpas… Sé que cantás, te vi en el Bailando, todo”.

Esmeralda quedó desconcertada ante este comentario, pero contuvo su reacción y le respondió con un tímido: “¿Vas al teatro, Kari?” Pero, al parecer, con el paso de los días siguió “masticando” la devolución de Karina. Y este viernes, cuando la volvió a tener frente a frente en la gala de sentencia y no dudó en decirle lo que piensa.

“El otro día pequé de amable porque no tenía ganas… Cuando me dijo: ¿Vos sos actriz, no?’ No le voy a preguntar la edad a Karina porque a las mujeres no se les pregunta la edad, pero es más chica que yo, calculo, y hay diferentes generaciones…”, comenzó con su explicación Esmeralda.

La actriz comenzó a halagar a los demás integrantes del jurado pero, ante la mirada desconcertada de los conductores del ciclo, Laurita Fernández y Ángel de Brito, comenzó a irse por las ramas. Ante el pedido del periodista, volvió al tema de discusión y arremetió contra la cantante de cumbia.

“No importa de dónde uno venga sino a dónde uno llega. Yo te respeto muchísimo y me acuerdo muy bien unas palabras que dijiste: ‘Vine con prejuicios y me llevo una lección’. Entonces es raro que digas que no me conocés y te hacés la buena. Si sos jurado y no me conocés, por lo menos tenés que googlear quién es cada persona”, dijo Esmeralda. Por lo bajo, Ángel comentó: “Eso lo hacía Solita (Silveyra)”.

Ángel de Brito pidió que le cerraran el micrófono a Esmeralda Mitre para que Karina le pudiera responder (Video: "Cantando 2020 - El Trece)

Karina quiso contestarle, pero Esmeralda le dijo que quería seguir hablando: “La verdad es que no consumo su música y no sé qué canta. Pero pregunté qué canta y parece que tiene una canción que dice ‘Mentirosa… (sic)’. Así que me aggiorné”.

Moria atinó a decirle “por favor, hija, callate” y le explicó: “Siento que la señora (por Karina) te ninguneó, es muy astuta”. Esmeralda quería seguir hablando pero Ángel pidió que le cortaran el micrófono para que Karina pudiera hacer su descargo. “Quiero pedir públicamente perdón a todos. Al jurado, a Moria, a Pepe, a Nacha. Los ofendí, parece. El otro día dije ‘perdón por mi ignorancia’, así que debería haber quedado claro que no te quise ofender. ¿Si te pregunto cuántos discos tengo o a qué me dedico vos me sabés responder?”, preguntó la cantante

La devolución de Karina La Princesita que había enfurecido a Esmeralda Mitre (Video: "Cantando 2020" - El Trece)

Esmeralda le respondió, resaltando el currículum de sus compañeros de trabajo: “Me encargué de googlear y saber que sos cantante aunque no lo consumo. Pero sí consumo teatro y la vi a Nacha en todas las obras, y vi todo el cine de Moria y el teatro de Pepito. Pero me encargué de googlear lo que hacés, y si no lo hubiera hecho no te ningunearía porque es un acto que te deja mal parada a vos. Estoy un poco cansada de pecar de humilde, después le dan a Esmeralda con un caño porque se la banca”.

Entre risas, Karina expresó: “Creo que he pedido perdón por mi ignorancia, no sé qué más necesitás que haga. ¿Que me humille? ¿Que me arrodille?”

“No necesito nada más”, cerró la discusión la actriz.

SEGUÍ LEYENDO

La pregunta de Karina La Princesita en el “Cantando 2020″ que desconcertó a Esmeralda Mitre

Dura crítica de Nacha Guevara a la presentación de Esmeralda Mitre en el “Cantando 2020″: “Lo que vi es una bolsa de gatos”

“Cantando 2020”: la respuesta de Karina La Princesita cuando le preguntaron si haría un dúo con Ángela Leiva