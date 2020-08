Belu Lucius y su marido, Javier Ortega Desio, internados por coronavirus

Belu Lucius y Javier Ortega Desio (Foto: Instagram)

Belu Lucius y su marido, el jugador de rugby Javier Ortega Desio, se suman a la lista de famosos que lamentablemente se contagiaron de coronavirus. La propia influencer confirmó la noticia a través de un video que grabó desde la clínica en la que se encuentra internada junto a su madre

En la grabación, que publicó en su cuenta en Instagram, enumeró los síntomas que tuvo y contó que a causa del virus desarrolló una neumonía bilateral, al igual que su madre. Según su testimonio, la pasaron “muy mal” pero ya se encuentran mucho mejor. Ortega Desio, por su parte, según informó el periodista Pablo Montagna en su cuenta en Twitter, se encuentra internado en otro centro médico.

“Para que se queden tranquilos, estamos bien -comenzó con su relato Belu Lucius-. Acá con mamá, las dos estamos con una neumonía bilateral que desarrolló este COVID positivo que dimos. Hace diez días que estamos con muchos síntomas, no lo había querido contar porque la pasamos muy mal y lo que menos quería era trasladar preocupación en este momento”.

“Nos vinimos a hacer una placa el viernes porque las dos sentíamos una presión muy fuerte en el pecho y una tos muy rara y dimos neumonía bilateral, y por un tema de protocolo nos dejaron internadas con antibióticos por vía (intravenosa). Gracias a Dios hoy domingo estamos mucho mejor pero los médicos sugieren seguir un poquito más el tratamiento acá. Así que les agradezco de corazón a los que me están mandando mensajes. Estamos muy bien”, contó, para que no se alarmen sus casi dos millones de seguidores.

El video que grabó Belu Lucius desde el centro médico con su madre (Video: Instagram)

La influencer dijo que no se sabe el motivo por el que algunos pacientes transitan esta enfermedad sin síntomas, mientras otros pueden tener serias complicaciones. Según su testimonio, ella no tiene otra patología ni una enfermedad previa que pudiera ubicarla dentro del grupo de riesgo: “Tengo 33 años, soy sana, soy una chica que hice mucho deporte, pero igual me tocó, igual tengo neumonía bilateral y tengo que estar acá internada. Igual me voy a poner bien”.

En detalle, contó que los síntomas que tuvo fueron “mucha dejadez, dolor de cuerpo, cefalea, jaqueca, dolor de ojos, diarrea, descompostura y una tos terrible”. Y concluyó con un mensaje para sus fans: “Varía mucho en cada uno, así que por favor cuídense”.

El jugador de rugby, la influencer y sus dos hijos (Foto: Instagram)

Son varias las figuras del mundo del espectáculo, del periodismo y el deporte local que han dado positivo de coronavirus en los últimos días. Hoy el ex arquero Sergio Goycochea confirmó que se contagió y que está transitando la enfermedad de manera asintomática. Lo mismo ayer con el periodista Paulo Vilouta, quien contó a Teleshow : “Estoy asintomático, así que, gracias a Dios, por ahora todo bien. Ya empiezo a contar los días. Ojalá que lo siga llevando así, sin problemas. Lamentablemente me tocó a mí también”.

El miércoles pasado, el periodista Eduardo Feinmann manifestó a través de su cuenta en Twitter: “Quiero aclarar que, hasta después del resultado (del hisopado que se realizó), no tuve más síntomas que una afonía y una febrícula reciente, posterior a la confirmación del mismo”. Y agregó: “Esto le puede pasar a cualquiera, nadie está exento. Estamos muy expuestos por nuestro trabajo, por eso solamente les digo que mantengamos el distanciamiento social, y cuídense”.

Alejandro Fantino, por citar otro ejemplo reciente, también tuvo coronavirus. El periodista se realizó un hisopado después de sentir un leve dolor de garganta, pero cursó la mayor parte de la enfermedad sin síntomas. La semana pasada, ya con el alta médica, volvió a los estudios de América para realizar la conducción de su programa, Fantino a la Tarde.

