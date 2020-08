Gustavo López tiene coronavirus: “Hice todo lo que hay que hacer, pero eso no significa que no te puedas contagiar”

Gustavo López (Foto: Instagram @gustavohlopez)

Todos ellos han estado expuestos desde el comienzo de la pandemia. Y han tomado todos los recaudos correspondientes. Sin embargo, llegando al pico de contagios, cada vez son más los conductores, periodistas y figuras del espectáculo que se suman a la lista de los positivos de COVID-19. De hecho, después de que se conocieran los casos de Andy Kusnetzoff, Alejandro Fantino y Eduardo Feinmann, entre tantos otros, en la tarde del jueves fue Gustavo López quien, durante la emisión de Un buen Momento, el ciclo que encabeza por Radio La Red, confirmó que había contraído la enfermedad.

“Quiero comunicarles algo a mis compañeros, porque me han llamado de todos lados esta tarde: les quiero decir que me dio positivo el examen de coronavirus. Yo fui por las dudas a hacerme el test, porque no sentía absolutamente nada, apenas un dolor de cabeza y no mucho más. Fui porque un compañero nuestro había dado positivo y entonces la radio, por precaución, me indicó que fuera a hisoparme”, comenzó contando el periodista.

¿Cómo fue el proceso? “Llamé por teléfono primero y tardan 72 horas en venir, mucho tiempo. ¿Qué hacés 72 horas esperando que vengan a hacerte el hisopado? Entonces, agarré el auto y me fui a un centro médico que está cerca de mi casa. Me preguntaron si tenía síntomas y no tenía como para que me hicieran el hisopado, no alcanzaba con eso. Yo les comuniqué que había un compañero que había dado positivo la semana anterior y que había ido por las dudas”, contó Gustavo.

López junto a su mujer y sus hijos (Foto: Instagram @gustavohlopez)

López explicó que, en ese momento, le indicaron que tenía que regresar a su casa porque no estaba en condiciones de ser testeado. “Como para no sentir que había ido para nada y como había sentido un dolor de cabeza fuerte en un momento, le dije que había tenido algo de fiebre en la madrugada y ahí me dijeron que sí, que me haga el hisopado. Me lo hice, volví a mi casa, y le dije a mi familia que se queden tranquilos, porque no tenía ningún síntoma y seguro me iba a dar negativo. Cuando a las 48 horas me avisan que la prueba dio positiva, no lo podía creer”, aseguró el periodista, que está casado con Laura y es padre de Lorenzo y Lourdes.

Gustavo se mostró afligido porque, según contó, tomó todos las medidas correspondientes como para no infectarse. “Le decía a todo que no, me cuidé muchísimo. Hice todo lo que hay que hacer, pero eso significa que no te puedas contagiar. No hay que tenerle miedo porque somos jóvenes y tenemos salud, así que pienso que en 10 o 12 días voy a estar en condiciones de donar plasma. Me da un poco de pena porque ya hace tres días que estoy encerrado en el mismo lugar y así voy a estar 11 días más. Y siento que alteró el orden de mi familia”, explicó López.

Para terminar, el periodista hizo una reflexión. “Nosotros no somos los médicos, ellos son los héroes y los que están al frente del campo de batalla, pero los periodistas somos esenciales, porque la gente tiene que estar informada, comunicada y si puede esta entretenida, mejor. Ojalá mi trabajo, en estos 160 días, haya servido para que la gente se sienta acompañada. Es lo que me toca, así que a tirar para adelante”, concluyó López, quien en la medida de sus posibilidades continuará al frente de su ciclo radial desde su casa.

