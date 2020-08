Sergio Goycochea confirmó que se contagió de coronavirus

Sergio Goycochea tiene coronavirus

Con un promedio que supera los 7.000 casos en los últimos días en Argentina, parece que nadie está exento de contagiarse, incluso los protagonistas del fútbol. Este domingo, quien confirmó que dio positivo en coronavirus fue el ex arquero Sergio Goycochea.

El ex guardameta de 56 años decidió comunicarlo de manera personal en su cuenta de Instagram. “Hola, quiero contarles que hubo un positivo dentro de mi grupo de trabajo. Tuvimos que hacer los controles necesarios, me hice el hisopado ayer y me dio positivo. Estoy perfectamente bien, no tengo ningún síntoma, todo bárbaro. Quería contarles esto, a cuidarse a quedarse en casa como voy a hacer yo durante los próximos 15 días”, señaló en el video posteado este mediodía.

Según detalló, el conductor de televisión y radio se habría contagiado de uno de sus compañeros con los que llevan a cabo el programa en La Oral Deportiva (Radio Rivadavia) conducido por el periodista deportivo Martín Liberman.

El ex futbolista nacido en Zárate deberá afrontar sus labores como conductor de Fox Sports y panelista radial aislado desde su hogar. Una vez que pasen los quince días que recomiendan desde el Ministerio de Salud y de negativo, se podrá reincorporar a sus respectivos trabajos.

De esta manera, el héroe de la Selección en el Mundial de Italia 1990 se sumó a la lista de comunicadores del mundo del deporte que se contagiaron en los últimos días. Este fin de semana, ya habían trascendidos los casos de Paulo Vilouta y Gustavo López, ambos empleados de Radio La Red y del Grupo América.

“Estoy asintomático, así que, gracias a Dios, por ahora todo bien. Ya empiezo a contar los días. Ojalá que lo siga llevando así, sin problemas. Lamentablemente me tocó a mí también”, contó el propio Vilouta en diálogo con Teleshow.

El pasado jueves por la tarde, López había contado que se sometió a un test, a pesar de no tener síntomas, porque un compañero suyo había dado positivo. La prueba determinó que él también tenía coronavirus y, por ese motivo, Vilouta, con quien ese mediodía había compartido estudio en la emisora, se aisló de manera preventiva para luego constatar que también se había contagiado.

