Nico Vázquez homenajeó a su hermano, Santiago, con un conmovedor video: “Recordar es volver a vivir”

Santiago y Nicolás Vázquez

Superar un hecho tan traumático como la muerte repentina de un ser querido, probablemente sea algo imposible. Por ese motivo, a casi cuatro años de aquel doloroso hecho, Nicolás Vázquez hace lo que mejor puede hacer: recordar a su hermano menor, Santiago Vázquez, con el amor que siente por él, y con las risas que siempre compartían.

Tal como él mismo contó en alguna ocasión, le cuesta hablar del tema, referirse a los momentos más preciados con su hermano menor. De todas formas, este viernes se animó a realizar una conmovedora publicación en su cuenta en Instagram a modo de homenaje al joven actor, que falleció el 16 de diciembre de 2016 durante unas vacaciones en Punta Cana, a causa de una miocardiopatía hipertrófica.

El video muestra unas breves escenas inéditas de los dos juntos, riendo, charlando y abrazándose. Como solían hacer. “Recordar es volver a vivir”, se limitó a escribir el reconocido actor junto al posteo.

En cuestión de horas la publicación superó los 130 mil “me gusta” y se llenó de comentarios realizados por algunos de sus casi tres millones y medio de seguidores, quienes le manifestaron su apoyo incondicional. Entre los famosos que dejaron sus emojis con forma de corazón se encuentran Juan Minujín, Vero Lozano, Carla Peterson, Grego Rossello, Geraldine Neuman, Mimi Alvarado, Dani La Chepi, Luli Fernández, Rochi Igarzábal, Florencia Raggi y Brian Buley.

Además, Griselda Siciliani le escribió: “Hermoso, Santi, hermosos los dos. Te adoro”. Sofía Zámolo le dijo: “Qué lindo recuerdo, por favor. ¡Te abrazo muy fuerte!” Malena Narvay, por su parte, manifestó: “El amor es infinito y trasciende todo”. Y Francisco Delgado publicó: “Yo creo, Nico, que hay gente que nunca se va. De todos modos, como te dije siempre, tarde o temprano, en algún lugar, todos vamos a reencontrarnos. Te abrazo fuerte”.

El emotivo video con el que Nicolás Vázquez recordó a su hermano (Instagram)

La muerte de Santiago Vázquez, cuando tenía 27 años y en plena ascendencia en su carrera, conmovió al mundo del espectáculo y a sus seguidores. Ocurrió durante unas vacaciones en República Dominicana, en donde se encontraba con amigos, algunos de ellos también conocidos públicamente, como las hermanas Belu y Emily Lucius.

Unos días después, Gimena Accardi, esposa de Nicolás Vázquez, contó que la causa de la muerte fue una miocardiopatía hipertrófica: “Era algo congénito que nunca supo que lo tenía, no tiene síntomas y tu cuerpo responde como respondió siempre. Solo se ve con un ecocardiograma, pero tiene que ser un soplo o una arritmia para que lo detecten. Es un caso en un millón”.

Asimismo, se refirió al dolor de la familia al enterarse de la triste noticia: “Fue un baldazo de agua fría. Nos casamos el 10 de diciembre, nos despedimos de Santi ahí porque ya se iba a Punta Cana con sus mejores amigos de vacaciones...”

En diciembre de 2018, durante su visita al programa PH, Podemos Hablar, Nico se refirió al momento más difícil de su vida: “Al principio te agarrás de lo primero que escuchás, que es la fatalidad. ‘¿Cómo? Si ayer hablé con él que estábamos festejando que River le había ganado la Copa Argentina a Rosario Central’, no entendía. Era el mejor momento de nuestras vidas. Después empecé a entender que dentro de toda la fatalidad que vivimos, hay cosas aún peores que escuchamos en los noticieros, gente que no se muere de esa manera, porque estoy seguro de que él no sufrió”.

El joven actor junto a Nicolás y Gimena Accardi, en su casamiento

“Cuando me enteré de que tenía el corazón de un señor de 80 años y que había tenido un ataque al corazón pensé que también podría haber pasado por muchas situaciones que pasan otras familias que me escribieron y están esperando un trasplante de corazón. Es lo más difícil que hay, tienen que esperar que pase un milagro”, expresó.

Conmovido, entre lágrimas, dijo: “Empecé a agradecer que lo tuve conmigo 27 años, que mis viejos lo tuvieron a él y que nos cambió cien por ciento la familia, porque era especial…”

SEGUÍ LEYENDO

Las lágrimas de Nicolás Vázquez, a dos años de la muerte de su hermano: “No quiero que crean que estoy triste, ya puedo hablar de esto”

Nico Vázquez mostró cómo le cortó el pelo Gimena Accardi: “Estoy llorando por los nervios, pero dejó de ser gracioso”

Gimena Accardi festejó el cumpleaños de Nico Vázquez y mostró la intimidad de su hogar