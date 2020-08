El doloroso mensaje de Eva De Dominici por la pérdida de un ser querido: “Se me ha roto el corazón”

La artista expresó su tristeza por la partida de un querido amigo

Eva De Dominici está viviendo en los Estados Unidos, donde formó una familia con Eduardo Cruz, el hermano de la popular estrella española Penélope Cruz. En octubre de 2019, la actriz argentina dio a luz a Cairo, su primer hijo en una clínica de Los Ángeles.

A pesar de la distancia, la ex Chiquititas mantiene una comunicación fluida con sus cientos de seguidores a través de las redes sociales. De esta manera, comparte desde imágenes hasta videos de su nueva vida en el exterior. Recientemente, manifestó su dolor por la trágica muerte de su amigo Rubén. A modo de homenaje compartió algunos recuerdos y escribió un mensaje muy emotivo.

“Ha partido nuestro amigo Rubén y me ha roto el corazón”, dijo la actriz en su cuenta de Instagram. Y luego, dio detalles de algunas de las imágenes que eligió para recordarlo con cariño: “Foto de mi cumpleaños de 24 con vos haciendo el tonto como siempre; otra con la ropa y los juguetes que le trajiste a Cairo de África, lugar donde partiste, un sábado bello de paellita y otra en una reunión asado/paella que me sacaste con amor tomando mate”.

El posteo de Eva De Dominici por la pérdida de Rubén

“Te fuiste en un momento feliz, y eso es bonito pero aún así me brotan las lágrimas de enojo y tristeza porque fue demasiado pronto. Me queda en el corazón tu risa fumando, bautizando a mi hermana como ‘Verónica', tu voz gritándole a mi Cairete aun sin nombre: ‘Eduardito que soy tu tío Rubén’ y por sobre todo nuestra charla del último hiking... sé con certeza que tenías muchas ganas de vivir”, agregó Eva.

“Nuestro amigo se ha ido en un accidente automovilístico en Ghana. Seamos MUY cuidadosos al manejar, nunca está de más recordar que nos ponemos en riesgo y ponemos en riesgo a los demás.Y tampoco está de más recordar que no bajemos los brazos y luchemos por salir de la tristeza para lograr vivir momentos de felicidad, ayudemos a los demás y pongámonos en sus zapatos, no perdamos tiempo en lo que hace daño, pidamos perdón y digamos más ‘te quiero', amemos sin medida y honremos la vida que no existe nada más que el HOY”, finalizó la actriz.

Rubén falleció en un accidente automovilistico en Ghana

En abril pasado, De Dominici dio una entrevista a través de una videollamada al ciclo Podemos Hablar. Durante la charla con Andy Kusnetzoff había contado que estaba aprovechando el tiempo libre para disfrutar a su pequeño. Pero se había lamentado por un hecho muy triste para ella: “Mis papás no lo conocen. No pudieron venir por cosas de la vida y justo pasó esto… Yo tenía pensado viajar a la Argentina y se canceló, entonces fue como un golpe, y no se sabe cuándo se va a poder retomar todo”.

Consultada sobre la situación del coronavirus en los Estados Unidos, la artista contestó: “California es el quinto estado (en cantidad de contagios). Nueva York está fatal: justo estaba haciendo Skype con una amiga de ahí y es terrible. Yo ya estaba conectada con esta situación desde unos días antes porque había viajado a España a hacer una película. Volvimos el día anterior a que hablara el Presidente acá y dijeron que nos quedemos en nuestras casas”.

SEGUÍ LEYENDO

El sentido mensaje de Lali Espósito por su sobrino, al que no pudo conocer por la cuarentena: “Me duele el alma”

Pampita sorprendió con sus revelaciones íntimas: “Si mi pareja me dice que no quiere, el mal humor me dura una semana”

Fuerte cruce cargado de ironía entre Moria Casán y Nacha Guevara en el “Cantando 2020”: “Yo te puedo dar clases”

Las románticas fotos que publicó Natalia Oreiro para celebrar el cumpleaños de Ricardo Mollo: “Mi persona favorita”