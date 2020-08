El sentido mensaje de Lali Espósito por su sobrino, al que no pudo conocer por la cuarentena: “Me duele el alma”

Lali Esposito

Durante todo este periodo de cuarentena, que ya lleva más de 150 días, se vienen viviendo momentos complejos. Situaciones que se disparan y que no se pueden controlar. Capítulos de historias nuevas que se abren en las distintas familias y que no logran ser recopilados debido al aislamiento social obligatorio. En este plano, los relatos que se repiten hacen referencia a pérdidas que no pudieron ser lloradas y nacimientos que no se festejaron con la intensidad que merece la cuestión.

Desde Madrid, España, ciudad a la que viajó el 30 de mayo por cuestiones laborales, Lali Espósito no deja de recordar que se fue con una cuenta pendiente en las valijas: la de conocer a su sobrino, Beltrán. El bebé nació una semana antes de que ella volara, en plena pandemia, para finalizar su último videoclip y para rodar Sky Rojo, una serie española. En cuanto a este proyecto, se trata de uno de los papeles más jugados que le tocó llevar adelante. Ella se pone en la piel una prostituta argentina que huye del lugar en el que vivía luego de herir a su proxeneta.

El saludo de Lalli Eposito para Beltrán, su sobrino (Foto: Instagram)

En cuanto al recién nacido, es hijo de su hermano Patricio. La cantante se adaptó al protocolo, se mordió el labio de rabia, pero no fue a verlo. Logró contener la ansiedad. Así como Lali, ningún integrante del núcleo familia todavía lo pudo conocer personalmente. En su caso, el estar lejos, parece repercutir de otra manera, le cambia el semblante cada vez que se acuerda de la situación que le es ajena, que se escapa de sus manos, pero que no deja de lamentar.

A raíz de esto, la joven escribió un sentido mensaje en sus redes sociales. Palabras cálidas que brotaron desde lo más profundo de su corazón. “Aún no pude tenerme en mis brazos y me duele el alma. Y te amo tan infinito ya, Beltrán”, fue la frase que le colocó a una foto de su sobrino.

Además del pequeño mencionado, Esposito tiene otro sobrino: Santino, hijo de su hermana Ana Laura. El pequeño tiene 8 años y con él tiene otro tipo de relación, mucho más profunda. Sin ir más lejos, también se acordó de él públicamente. “Mi niño favorito del mundo. Te amo, Santu”.

Meses atrás, la joven artista hizo referencia a estos episodios que le dejaron marcas. “Es muy triste esta situación de no poder a los nuevos ni despedir a los que se van. Muero por ver a mi sobrino recién nacido”, le contó a Gente y continuó: “Mis sobrinos son lo más, no hay nada mejor que ser tía. Mis hermanos son lo más. A pesar de la situación rara por la que estamos pasando, es un bálsamo el nacimiento de Beltrán y tener esos dos sobrinos hermosos que tengo”.

Días atrás, también saludó a través de sus redes sociales a Santiago Mocorrea por su cumpleaños

En esto de recordar con mensajes cargados de melancolía, hace una semana también tuvo gratas palabras para su novio, Santiago Mocorrea. La cantante y actriz aprovechó el cumpleaños para declararle su amor a la distancia. Él no pudo acompañarla en este viaje, pero desde lejos, se sostienen gracias a la tecnología como aliados. “Feliz cumpleaños mi amor, ¡quiero que seas feliz! Te extraño tanto”.

En cuanto a las situaciones complejas que se vienen suscitando, una situación similar vivió Nicolás Wiñazki. El periodista se lamentó a mediados de mayo por no poder ver a su sobrina recién nacida. Se emocionó durante su relato y estuvo tuvo aparejado que Vero Lozano se burlara de él y lo acusara de anticuarentena. “Nació mi sobrina, fui tío, mis padres abuelos, y la vimos por WhatsApp. ¿Está bien lo que está pasando?”, había dicho.

