Luego de las críticas, Alejandra Darín aseguró que el trabajo de los actores “debe ser valorado y protegido”

“La actividad actoral no es considerada indispensable. Todos los que cumplan un trabajo o una tarea como actores no pueden hacerlo”. Las palabras que Alejandra Darín pronunció a principios de mayo, desde su rol de titular de la Asociación Argentina de Actores (AAA), sonaron en un principio como un eco lejano. Pero con el correr del tiempo, y a la par de una crisis laboral que iba en aumento, sin una salida visible en una industria completamente paralizada, fueron adquiriendo el tono de un sonido estridente. Así, terminaron provocando demasiado ruido en los oídos de muchos integrantes de la colonia artística.

Notando cierta pasividad en la AAA, las voces -al igual que el eco- se fueron alzando de a poco, en su origen en forma esporádica, luego de manera orgánica. En estos días, más de 2600 artistas -encabezados por Actrices Argentinas- firmaron una carta pidiendo algún tipo de ayuda estatal ante la imposibilidad de trabajar, debido a la cuarentena y las restricciones que rigen por la pandemia. Además se fundó una agrupación paralela integrada en su mayoría por actores de menos de 40 años, la Asociación Civil de Trabajadores del Arte (ACTA), que tiene como una premisa proactiva, procurando encontrar alternativas para enfrentar la crisis.

En este marco, Alejandra Darín -en un informe para la señal Telesur- volvió a insistir en que la actividad de los actores “ha sufrido cuatro años de la baja de sus puestos de trabajo”, en referencia a las políticas que el Gobierno de Mauricio Macri aplicó en el sector, por lo que se llegó “a esta pandemia (en una situación) totalmente vulnerable”. “Eso hizo que las medidas que se tomaron nos paralizaran absolutamente”, argumentó la presidenta de AAA sobre la gestión que Alberto Fernández viene realizando sobre la pandemia por coronavirus.

Por todo esto, “la situación no es solamente crítica: es desesperante e insostenible”. “No tenemos trabajo, no nos ingresa (dinero): esa es una parte tremenda y muy importante. Pero en nuestra actividad convergen un montón de factores que hacen que sea una situación insostenible”, alertó la dirigente, y resaltó -como esta semana hizo su hermano, Ricardo Darín- la importancia de la actividad que representa.

“Los actores y las actrices no somos extraterrestres: formamos parte de esta sociedad, y contribuimos a su formación desde la cultura, desde nuestro trabajo. Y por eso, ya no puede ser contemplado como ‘unos que hacen lo que les gusta', porque eso suena a hobbie. Esto no es así: esto es un trabajo. Y tiene que ser respetado, valorado y protegido”, concluyó Alejandra Darín, en lo que parece una reformulación de aquellas palabras de mayo y una respuesta a las críticas hechas en este último tiempo.

Alejandra Darín con Alberto Fernández, en el Día del Trabajador; por ese entonces descartaba de plano el pedido de varios artistas sobre la necesidad de flexibilizar la cuarentena para poder retomar su actividad; hoy, la Actores tendría armado un "borrador" con los protocolos adecuados para retomar las labores

En este sentido, la secretaria adjunta de la Asociación de Actores, Alejandra Rincón, anunció la elaboración de un protocolo de prevención que les permita regresar a la actividad. Ya existe un “borrador” que fue armado ”tomando modelos del mundo que ya han funcionando”, y que espera ser aprobado en breve por las autoridades sanitarias para que el regreso “gradual” de los artistas, “pero con todos los cuidados necesarios”. “Queremos volver al trabajo”, aseguró Rincón, quien también pidió que los canales vuelvan a poner al aire ficciones ya emitidas con anterioridad para que los actores cobren “un bono por repetición”.

