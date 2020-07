Marcela Kloosterboer recordó el mal momento que vivió cuando era novia de Mariano Martínez

Mariano Martínez y Marcela Kloosterboer cuando eran novios

En una reciente entrevista, Marcela Kloosterboer habló de su relación con Mariano Martínez, cuando protagonizaron juntos Son amores donde otro de los actores que trabajaba en la exitosa ficción de PolKa era Nicolás Cabré, que en ese momento estaba en pareja con Agustina Cherri: “Éramos muy chicos, tendríamos 19 años y ellos 23 y estaban en la cresta de la ola y no era fácil estar con los galancitos del momento”.

“llos salían a bailar y era un quilombo. Por ahí después salía algo en la prensa... Tal vez yo estaba comiendo con Mariano y le decían algo adelante mío. Quieras o no pasaron 15 años y eran otras épocas, y era otro el respeto de mujer a mujer. Hoy hay mucho más respeto y creo que si estás sentada con tu pareja comiendo no creo que ninguna mujer le vaya a decir nada. Y sino las mujeres empoderadas las pondremos en su lugar”, explicó actriz en diálogo con Catalina Dlugi en La once diez.

“Igualmente creo que no era fácil por todo lo que había alrededor, pero tanto Mariano como Nicolás cuando están en pareja son súper fieles, se portan bien”, los defendió Marcela que hoy está felizmente casada con Fernando Sieling, el padre de sus hijos Juana y Otto, y mantiene una cordial relación con sus ex compañeros de elenco.

Marcela Kloosterboer y Agustina Cherri se conocieron durante las grabaciones de Verano del ’98. Entre escena y escena, las actrices forjaron una amistad que mantienen hasta hoy. Durante estos años han compartido distintos elencos. Este año formaron parte de Separadas, la ficción de El Trece que debió terminar abruptamente por la cuarentena total que dispuso el presidente Alberto Fernández el pasado 20 de marzo.

Agustina Cherri, Mariano Martínez, Marcela Kloosterboer y Nicolas Cabré

Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Agustina y Marcela, compartieron una videollamada en las redes sociales. Allí, aprovecharon la oportunidad para derribar algunos mitos y versiones que se dijeron durante estos años. “Preguntan mucho si compartimos novio. Vamos a desmitificar”, comenzó Kloosterboer en lo que terminó con un divertido ida y vuelta.

“Sí, vamos a aclarar la situación porque hay un tendal de dichos”, agregó Cherri haciendo referencia a que también se ha llegado a decir que ella estuvo con Cabré y Kloosterboer con Martínez. “¿Un tendal de tipos?”, bromeó Marcela.

Entonces, la actriz dio su versión sobre lo que sucedió hace 18 años, cuando compartieron elenco con los actores en Son Amores. “Yo con Cabré no estuve y Agustina con Mariano tampoco. La relación que tuvimos fue con ellos cuando hacíamos Son Amores, así que salimos con los hermanos Marquesi”, indicó. “Yo salí con Cabré y ella salió con Mariano Martínez, pero fue hace veinte años. Ahora estamos en otros rubros”, concluyó Agustina Cherri.

Mariano Martínez y Nicolás Cabré vivieron dos etapas juntos: fueron los inolvidables hermanos Marquesi en Son Amores (2002-2004) y después compartieron elenco en Los Únicos (2011-2012). Y ambas fueron distintas experiencias para los dos, tal cual lo explicó cada uno en su momento donde protagonizaron innumerables romances con las mujeres más linda de nuestro país.

