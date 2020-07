Claudio Caniggia denunció por estafa a Mariana Nannis: según Burlando, podría ir presa

Enemigos íntimos: Mariana Nannis y Claudio Caniggia

Más allá de que Claudio Caniggia y Mariana Nannis ya están divorciados por la vía legal, los conflictos entre ellos no desaparecen. Con los papeles firmados y avalados por la Justicia sobre la mesa, aun quedan temas por resolver. Los tiempos de amor y romanticismo quedaron a un costado de la ruta desde que comenzó esta etapa judicial para continuar transitado, por separados, por un camino sinuoso y lleno de latentes imprevistos.

Lo que está sobre el tapete esta vez refiere a cuestiones que tienen que ver con lo netamente material y que, ante los efectos del coronavirus, su resolución se prolongará en el tiempo. Más allá de esto, la ley indica que ninguno de los dos puede disponer de todo lo que está en juego para hacerlo propio. La división de bienes todavía no está establecida, y en el mientras tanto, ninguno puede desprenderse de ninguna propiedad sin el aval del otro.

En ese contexto, desde el lado de Caniggia denunciaron ante la Justicia que Nannis habría vendido un departamento del que eran dueños en Miami, Estados Unidos. Se trata de una propiedad que formaba parte de la sociedad conyugal, un bien ganancial que forma parte del paquete que se tendrá que dividir cuando salga la resolución. El problema: la madre de Alex y Charlotte Caniggia lo habría hecho sin el visto bueno del ex delantero de la Selección.

“Si ella procedió a la venta de ese inmueble, es una actitud delictiva porque es parte del haber de la sociedad conyugal -afirmó Fernando Burlando, abogado de Claudio, en el programa El run run del espectáculo, Crónica HD-. Era un inmueble que era del matrimonio y una persona unipersonalmente no la puede vender. Es más, a Claudio no se lo hubiera ocurrido hacer un tipo de maniobra de esas características. No se le cruza, es un tipo muy noble”.

De acuerdo a Burlando, se trata de una maniobra que podría costarle caro a Mariana si se llega a comprobar lo que fue denunciado. “Si se llega a acreditar lo que nosotros efectivamente conocemos desde el punto de vista fuera de lo jurídico, fuera de lo que es la causa, tranquilamente podría estar detenida. Es un delito que acá en Argentina podría tener una pena de uno a seis años de prisión. Entonces, si se acredita esto, podría ir presa”.

Esta demanda se suma a otra que habían presentado días atrás. “Las frases calumniosas e injuriosas que hicieron de Claudio y de Sofía (Bonelli, actual pareja del ex fubtolista) es algo que también tiene que terminar. Se viene hablando hace mucho de una manera muy injusta. A veces, llamarse a silencio también es una forma de curar. Claudio ni siquiera fue llamado a indagatoria por todo eso”, explicó Burlando.

Claudio Caniggia con su pareja, Sofía Bonelli

Por último, el abogado hizo referencia a la vida que intenta llevar Caniggia, pero que no consigue por las reiteradas embestidas. “Claudio jamás pretendió hacer ningún tipo de denuncia contra Mariana. Desde el primer momento quería dialogar y llegar a un acuerdo extrajudicial, más allá de todas las denuncias que Mariana sí le hizo: con su vínculo con el ex presidente (Mauricio Macri), maniobras vinculadas a venta de materiales eléctricos, temas de esquizofrenia, drogas, estafas, etcétera. Claudio quiere hacer una vida tranquila, pero está dispuesto a ponerle un bozal legal para que se terminen las barbaridades”.

