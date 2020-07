Camila Cavallo reveló las razones que llevaron a ponerle punto final a la relación con Mariano Martínez

Camila Cavallo y Mariano Martínez

A mediados del mes de junio, se conoció la noticia de la separación de Mariano Martínez y Camila Cavallo. Muchos apuntaron a que se debía al estrés de la cuarentena, sin embargo, la modelo aclaró que ya venían en crisis desde hace varios meses y que la ruptura se dio recién al comienzo del confinamiento.

“Mariano y yo terminamos cuando estaba empezando la cuarentena, no fue durante. Después seguimos conviviendo, no es lo mejor pero funcionó y cuando se activó el tema de la inmobiliaria decidimos buscar un departamento para mí. Así fue que me mudé a Palermo”, expresó Camila en diálogo con revista Gente.

Sobre los motivo que los llevaron a la separación, la modelo admitió que hubo desgaste por la velocidad en la que se dio todo en su relación. “Todo fue muy intenso entre nosotros. Nos conocimos y al poco tiempo tuvimos una hija, no tuvimos un noviazgo: nos enamoramos y decidimos ser padres. Fue muy emocional”, explicó Cavallo.

“Tengo días mejores y otros más bajón porque son proyectos que se caen. Pero trato de transformar esos momentos en los que no estoy tan bien… pienso que es algo pasajero y que voy a estar mejor porque esto también es parte de la vida”, agregó.

Camila aseguró que las cosas entre los dos hoy están “bien” y sostuvo: “Hablamos todos los días, porque él charla con la nena”

De todas formas, Camila aseguró que las cosas entre los dos hoy están “bien” y sostuvo: “Hablamos todos los días, porque él charla con la nena”. Un desenlace muy diferente a la historia entre el actor y Lali Espósito que no terminó nada bien. La cantante y el galán empezaron un intenso romance cuando trabajaban juntos en Esperanza Mía, allá por el año 2015, pero se separaron cinco meses después de haber blanqueado el noviazgo. Y, desde entonces, no dejaron de tirarse indirectas el uno al otro.

Recordemos que la relación entre Martínez y Cavallo comenzó en agosto del 2016 cuando la joven subió a su cuenta de Instagram un video donde se la veía posando para una campaña. Inmediatamente le llegó un mensaje de Mariano Martínez en el que la invitaba a cenar. Ella tardó en contestarle, pero cuando se vieron fue amor a primera vista y a los dos meses ella quedó embarazada: Alma nació a fines de junio de 2017.

En 2018 se habló sobre la posibilidad de casamiento para el actor y la modelo, pero finalmente no se concretó. Y el año pasado también se fantaseó con la posibilidad de la llegada de un nuevo hijo cuando una foto de ella en las redes despertó las sospechas.

Mariano también es papá de Olivia y Milo, su matrimonio anterior con la también modelo Juliana Giambroni. El actor había logrado ensamblar la familia y solían pasar juntos muchos fines de semana y vacaciones.

SEGUÍ LEYENDO

Fue papá y está en pareja con una modelo de 30 años: así está hoy “Jorgito”, de “Avenida Brasil”

Claudio Rissi: “Voy a pasar un año sin trabajar, condenado por esta m...”

Luego de la repercusión de sus versiones de “Imagine” y “Hey Jude” con famosos, Tamara Bella lanzó su carrera como cantante