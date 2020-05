Que la historia entre Lali Espósito y Mariano Martínez no terminó nada bien, no es ninguna novedad. La cantante y el actor empezaron un intenso romance cuando trabajaban juntos en Esperanza Mía, allá por el año 2015, pero se separaron cinco meses después de haber blanqueado el noviazgo. Y, desde entonces, no dejaron de tirarse indirectas el uno al otro.