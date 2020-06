En la Argentina pasó la mayor parte de la cuarentena en su casa y lanzó Lo que tengo yo, el single en el que trabajó con Mau & Ricky, Camilo y Tainy y que grabó en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus. En una entrevista con Teleshow desde España, aseguró: “Se estrena en un contexto raro, diferente. Yo no tenía pensado sacarla, pero la cuarentena nos sorprendió a todos e hizo que volvamos a foja cero con los planes que teníamos de trabajo. Esta canción la tenía ahí... no iba a ir en el disco, pero se me presentó en la cabeza en pleno aislamiento".