—Mirá… yo creo que depende mucho de cada persona. Yo no soy de llorar mucho públicamente o al lado de alguien. Soy más de tener mis momentos, pero busco tenerlos sola, cuando tengo que ponerme triste. A veces, ponerme triste, es raro porque me pone de mal humor, me enojo. No con él, sino que me enoja la situación. Entonces, cuando me pongo muy triste trato de aislarme porque no me gusta que me vean así.