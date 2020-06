—La primera vez que hice tele fue para El Gourmet, que entré por la ventana en un especial. Y me encantó, estuvo buenísimo. Al principio me daba mucha vergüenza. Hasta ese momento no había hecho nunca nada en cámara. Cuando me vi fue conmovedor, me emocioné. Las primeras veces que hacía cosas con cámara era de cartón. No soy conductora, no soy actriz, ni artista, ni periodista. Por eso es cuestión de tiempo y de sacarse el miedo. El tiempo cambia muchísimo y vas naturalizando la cámara y entrás en confianza. La cámara es algo natural para quienes buscan eso. A los cocineros que nos surge hacer algo así es un proceso hasta estar un poco más cómodos.