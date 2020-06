Nazarena Vélez y su hija Barbie participaron en Mamushka, el ciclo que conduce Mariana Fabbiani por El Trece. Y la actriz fue trending topic en Twitter debido a que muchos usuarios señalaban que había subido de peso. Al enterarse de los comentarios, la actriz no dudó en salir a contestar: “Soy tendencia en la Argentina porque mi culo es grande, porque mi cara es redonda... Me chupan los huevos que no tengo, ¿entienden? Me divierten, tomo captura, me divierto. Soy una mamushka más".