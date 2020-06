Mazzarello indicó que, en ese centro de salud, su papá logró un avance importante gracias al factor emocional: su presencia lo reconfortaba. “Me di cuenta que si yo no estaba y no me encargaba de ciertas cosas, no mejoraba. Yo logré sacarlo adelante, despertarlo, salir a pasear, y tener muchas conversaciones con él”, detalló.