La primera en dar su opinión al respecto después de ver la aglomeración de gente en plazas y parques fue Carla Czudnowsky, cuya pasión por las maratones es más que conocida. “Yo fui hoy a las siete de la mañana a Agronomía y la verdad estaba sola", comenzó diciendo la periodista. Y luego explicó: “Si me preguntás, sinceramente, yo creo que no es un buen horario para correr de ocho de la noche a ocho de la mañana. En invierno corrés de noche, corrés con frío, corrés con inseguridad... Y la realidad es que vas a correr o de ocho a diez de la noche o de seis a ocho de la mañana. No es que hay doce horas para correr. El que va a correr a las cuatro de la mañana es un infradotado, está loco. Cuanto más amplio sea el rango horario, menos se va a juntar la gente”.