“No, no: lo cerda que estoy...Lo cerda que salgo, en realidad, porque no estoy mal si ven las fotos o me ven personalmente. Pero, en tele, salgo hecha verga. ¡Dios! Al lado de la raquítica de Barbarita y de Mariana”, empieza diciendo Nazarena, mientras miraba el ciclo desde la cama junto a su hija.