“Tu abuelo era más cachetudo y tenía los ojos más achinado... Divino”, le contó Salvador. “¿Y Felisa?”, volvió a preguntar Guido. “De ella no me acuerdo tanto... Pero de tu abuelo me acuerdo porque siempre estaba con él en la fábrica. No era alto. En las fiestas, tu abuelo quería que todos los que trabajaban con él estén ahí, porque él quería conocer a todos. Era buenísimo, un pan de Dios. De verdad", concluyó el taxista. Luego de escuchar anécdotas en la fábrica de su abuelo, el conductor pidió un corte y se justificó: “No teníamos que hacerlo pero quiero charlar con él.