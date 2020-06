Rial le hizo notar que en el guión lo dejan “como un tipo que casi desprecia a Diego”. Al respecto, el empresario señaló: “No importa, porque es ficción, sino no habría asesino, no existiría El Padrino… Eso no importa. Lo que me importa es que si me hubiesen llamado yo lo hubiese hecho mucho más interesante que la boludez de la pantufla”. Y agregó: “El mismo médico tiempo después destacó que yo voy en la camioneta porque si esperábamos la ambulancia no llegábamos, porque Diego estaba gravísimo. De ahí la intención mía de subirlo a la camioneta y llevarlo. Es verdad que iba despacio porque teníamos poca nafta y tuve que parar en la ANCAP de La Barra para cargar nafta. Yo quería proteger a Diego. Ahora, yo lo hubiese hecho mucho mejor (el guión). Diego no estaba afuera, él estaba en la cama. Sentado sobre una cama”.