Además, se refirió a la importancia de que los televidentes se diviertan en un momento tan difícil por la cuarentena: “Si bien está bueno estar informado, me parece que el exceso también lleva a un hartazgo. Ya todos sabemos bastante del coronavirus, de cómo debemos aislarnos, del distanciamiento social. Me pasó que ayer tuve que ir a la farmacia a comprar una crema para Mirko y vi que la gente, por sí sola, ya se ubica a dos metros tuyos. Es más: me pedían una selfie, y se sacaban la foto a dos metros de distancia, haciendo malabares para que encajemos los dos en el mismo plano. El tema ya está inculcado. Y está bueno que la gente tenga un poco de esparcimiento, que pueda prender la tele y reírse un rato, y que no todo sea fin del mundo y preocupación”.