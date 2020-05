—Siempre me gustó escribir. Empecé a los 15, 16, y para los 20 ya había escrito tres libros de ficción, pero nunca se los entregué a nadie porque era algo que me gustaba a mí, un hobby. Una vez lo conté en una nota, y desde la editorial me propusieron que hiciera uno para chicos. Mi abuela vivía en Lomas de Zamora y todos los veranos lo pasábamos allá con mi familia. Y me llevaba mi almohada, a la que llamaba Kisse. Si no la tenía, no dormía. A partir de ahí creé este cuento, que es la historia de un nene y la relación con su abuela, y su almohada. Hasta aparece el pájaro de mi infancia. Es un libro con bastante texto para ser infantil, pero tiene muchas ilustraciones muy buenas de Pilar Centeno y lleva un mensaje copado, esperanzador.