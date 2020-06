Es que él no había estudiado actuación, lo cual también puede haberle jugado en contra: “Yo no soy instruido en ese aspecto, sí estudié música. De caradura me mandé y algunas cosas me dolieron también como no poder salir porque no tenía las herramientas. Fue una super escuela trabajar de lunes a lunes con semejantes actores. Ellos me charlaban y me ayudaban un montón, más los directores".