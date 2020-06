Fue en la escena en la que ella va manejando un auto por un camino difícil mientras pronuncia su monólogo de venganza. Ella insistió en que se usara un doble de riesgo, pero el director no quiso. "Alcanza las 40 millas (64 kilómetros) por hora porque si no tu cabello no va a volar de la manera adecuada y te haré hacerlo de nuevo", insistió. El resultado: la actriz chocó. "Sentí ese dolor intenso y pensé: 'Dios mío, nunca volveré a caminar'. Cuando volví del hospital con un collar especial en mi cuello, con mis rodillas dañadas y un gran huevo en mi cabeza y una conmoción cerebral, quise ver el carro y quedé muy molesta", recordó ella tiempo después.