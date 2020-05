4) Barry. El año pasado, varios de los actores secundarios de la tira hicieron revelaciones muy sorprendentes que impactaron al público. Uno de ellos fue Mitchell Whitfield, el intérprete de Barry en la ficción, aquel dentista a quien Rachel deja “plantado” en el altar. Whitfield contó en una entrevista con The Guardian que estuvo a punto de quedar elegido para interpretar a Ross en la sitcom. "Llegué hasta el final, pero a último momento me dijeron: ‘Vamos a traer a otro tipo más para la audición’. Esa persona resultó ser David Schwimmer. “A mi esposa todavía le molesta que no haya obtenido el papel de Ross. Podría haber ganado millones de dólares”, señaló en la entrevista.