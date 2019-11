“Durante unos ocho meses estuve encantado de ser famoso, hasta que me di cuenta de que la fama no iba a arreglar las cosas que no funcionaban. Creía que la popularidad me haría feliz, pero no fue así. Y me llevé una profunda decepción”, afirmó en una entrevista sobre el éxito de Friends, serie que protagonizó entre 1994 y 2004.