Además de Friends, HBO Max también contará en su extenso servicio con algunos clásicos televisivos como The Fresh Prince of Bel Air y nuevas series como Tokyo Vice bajo la dirección de Michael Mann con Ansel Elgort como protagonista, The Flight Attendant con Kaley Cuoco, y Love Life con Anna Kendrick. También planea estrenar a partir de mayo la miniseria The Undoing con Nicole Kidman y Hugh Grant, The Plot Against America con Winona Ryder y John Turturro, o I Know This Much Is True con Mark Ruffalo.