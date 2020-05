Hace un mes se supo que ya firmaron contrato para hacer la obra todos los protagonistas (incluido Marcelo de Bellis) excepto Érica Rivas, quien interpretaba a María Elena Fuseneco, y estalló el escándalo. “En todos mis trabajos, pero en particular en la propuesta de la obra Casados con Hijos, siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír”, dijo ella al respecto.