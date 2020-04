“Sé prácticamente todo, hay cosas de las que no me corresponde hablar. Me consta que la producción hizo todo lo posible para que Érica esté, pero evidentemente no hicieron todo lo posible que ella quería que hicieran. Estamos felices y tristes a la vez porque la de ella es una baja sensible. Incluso yo pensé en dar un paso al costado, pero la producción me dijo que no porque es un equipo de seis. Estábamos a 10 días de empezar a ensayar", dijo quien interpretará a Dardo en la ficción y reconoció que uno de los factores de la ausencia de su compañera tiene que ver con su ideología.