Laurita dijo que sentía que si no tomaban esa decisión, empezarían a discutir, lo cual desgastaría aún más la relación y sobre si la cuarentena había influido, dijo: “Quizás si no hubiésemos pasado tanto tiempo juntos no nos separábamos. O por ahí no. Quizás tiene que ver con la personalidad de cada uno. Estar tanto tiempos juntos en el verano tiene sus cosas. Sobre el final de la temporada ya teníamos más diferencias en cosas que no estábamos de acuerdo”.