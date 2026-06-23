Estas son las playas y lagos cerrados en cinco estados de EEUU por riesgo para la salud

Los niveles elevados de bacterias en playas y lagos de Estados Unidos provocaron cierres temporales y advertencias sanitarias al inicio del verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de niveles elevados de bacterias en playas y lagos de Estados Unidos ha provocado el cierre temporal y la emisión de advertencias sanitarias en destinos turísticos clave al comenzar la temporada de verano. La medida afecta a residentes y visitantes de varias regiones, tras la detección de microorganismos asociados a riesgos para la salud pública.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), el objetivo de los cierres y advertencias es evitar enfermedades gastrointestinales, infecciones cutáneas y otros trastornos derivados del contacto con agua contaminada. Departamentos de salud estatales en Nueva York, Massachusetts, Nueva Jersey, Iowa y Washington señalaron que las playas y lagos afectados superaron los límites permitidos para enterococos y E. coli, bacterias que indican contaminación fecal.

PUBLICIDAD

La vigilancia de la calidad del agua cumple con normativas federales y estatales que siguen las recomendaciones de la EPA. Si bien episodios de este tipo ocurren todos los años, la cantidad de cierres simultáneos en distintos estados al inicio de la temporada alta ha generado especial seguimiento por parte de autoridades y medios, según reportó Fox Weather con base en datos de organismos oficiales.

¿Por qué cierran las playas en Estados Unidos por bacterias?

Las playas y lagos de recreo en Estados Unidos pueden cerrar o recibir advertencias cuando se detectan niveles elevados de bacterias que suponen un riesgo sanitario. Según la EPA, las bacterias indicadores más comunes son los enterococos y la Escherichia coli (E. coli), organismos que no siempre causan enfermedad directa, pero cuya presencia indica contaminación por residuos humanos o animales. Las autoridades de salud pública cierran zonas de baño cuando los análisis de agua superan los límites establecidos por los estándares estatales o federales para proteger a las personas de infecciones gastrointestinales, respiratorias o cutáneas.

PUBLICIDAD

“Participar en actividades acuáticas en aguas contaminadas puede causar diarrea, vómitos, infecciones de oído, nariz y garganta, y problemas en la piel”, detalla la EPA en su guía de salud recreativa. Los departamentos estatales realizan pruebas periódicas y publican los resultados en portales públicos, donde se informa si se mantienen restricciones.

La EPA indicó que los cierres de playas buscan prevenir gastroenteritis, infecciones cutáneas, afecciones respiratorias y otros riesgos por agua contaminada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué estados reportan cierres de playas y advertencias por bacterias en junio de 2026?

Los avisos afectan tanto a zonas costeras como a lagos del interior. De acuerdo con reportes oficiales y revisiones de portales estatales, los principales estados con advertencias y cierres activos en la última semana son:

PUBLICIDAD

Nueva York: Playas en los distritos de Bronx, Queens y Brooklyn, así como áreas del Long Island Sound, recibieron advertencias tras detectar enterococos en niveles superiores a los permitidos. “Las advertencias fueron emitidas después de que las muestras de agua mostraran bacterias por encima de los estándares estatales”, confirmaron autoridades locales, citadas por Fox Weather.

Massachusetts: El Departamento de Salud Pública indicó el cierre de 24 playas, principalmente en Cape Cod, North Shore y sectores interiores como Natick y Pittsfield. Los monitoreos detectaron enterococos y cianobacterias, organismos que pueden provocar problemas de salud si se ingiere o entra en contacto con el agua.

PUBLICIDAD

Nueva Jersey: Ocho playas y lagos, sobre todo en Cape May y Ocean County, están bajo advertencia. El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP) realiza análisis semanales en 195 puntos oceánicos y 25 de bahía. Los cierres solo se levantan cuando dos pruebas consecutivas muestran valores dentro de los parámetros permitidos.

Iowa: El Departamento de Recursos Naturales recomendó no nadar en ocho playas y lagos debido a la detección de E. coli en concentraciones superiores a lo permitido. Los sitios afectados se encuentran distribuidos por todo el estado, desde Backbone Beach hasta Black Hawk Lake.

PUBLICIDAD

Washington: En el área de Seattle, el condado de King enfrenta cierres temporales en cinco playas tras registrar valores de entre 400 y 750 unidades formadoras de colonias (CFU) por cada 100 mililitros de agua, cuando el límite es de 320 CFU. “Se recomienda no ingresar al agua ni tener contacto con la orilla hasta nuevo aviso”, comunicaron las autoridades de salud del condado en su web institucional.

¿Cuánto tiempo permanecen cerradas las playas por bacterias?

El periodo de cierre o advertencia depende directamente de los resultados de los análisis de agua. No existe una fecha fija para la reapertura, ya que las autoridades sanitarias solo levantan las restricciones cuando las muestras arrojan valores dentro de los parámetros permitidos por los estándares estatales y federales.

PUBLICIDAD

En el caso de Washington, por ejemplo, los cierres se mantendrán “al menos una semana o hasta que las pruebas de seguimiento indiquen que el agua ya es segura”, según el reporte de Fox13 Seattle. En Nueva Jersey, el proceso establece que dos pruebas consecutivas con resultados normales son necesarias para reabrir una playa. La información actualizada sobre cada playa está disponible en los portales oficiales de los departamentos de salud y medio ambiente estatales.

La reapertura de playas en Estados Unidos depende de nuevos análisis de agua y, en Nueva Jersey, exige dos pruebas consecutivas dentro de los parámetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué riesgos existen al nadar en playas y lagos contaminados?

El contacto con aguas contaminadas puede provocar una variedad de enfermedades, según la EPA y los departamentos estatales. Las principales afecciones reportadas son:

Gastroenteritis (diarrea, vómitos)

Infecciones de piel y heridas

Otitis y conjuntivitis

Afecciones respiratorias

La EPA advierte que las personas con sistemas inmunitarios debilitados, niños pequeños y adultos mayores presentan mayor vulnerabilidad. Las autoridades sanitarias recomiendan evitar el baño, no consumir agua ni alimentos preparados en zonas bajo advertencia y consultar siempre los avisos oficiales antes de visitar una playa o lago.

PUBLICIDAD

¿Qué causa la contaminación bacteriana en playas de Estados Unidos?

Las causas más frecuentes de contaminación bacteriana en playas y lagos de Estados Unidos son:

Escorrentía tras lluvias intensas, que arrastra residuos y bacterias desde calles, parques y áreas agrícolas hasta cuerpos de agua recreativos.

Fallos en sistemas de alcantarillado y desbordes de aguas residuales.

Descargas directas de embarcaciones y sistemas sépticos defectuosos.

Presencia de excrementos de animales domésticos o silvestres.

La EPA y los departamentos estatales insisten en que la combinación de estos factores, junto con altas temperaturas y mayor afluencia de visitantes en verano, incrementa el riesgo de episodios de contaminación.

PUBLICIDAD

La EPA recomendó consultar los avisos oficiales, evitar el baño tras lluvias intensas y no ingresar al agua en playas o lagos bajo advertencia por bacterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo consultar el estado actual de una playa o lago en Estados Unidos?

Las autoridades estatales y locales publican actualizaciones diarias sobre el estado de playas y lagos en sus páginas web oficiales. La EPA mantiene un sistema de información sobre la calidad del agua recreativa y proporciona enlaces a los portales estatales. Los departamentos de salud, como el de Massachusetts o Nueva Jersey, ofrecen mapas interactivos y listados de playas con advertencias, cierres o aperturas recientes.

Se recomienda a quienes planean visitar una playa o lago revisar la información oficial el mismo día de su salida, ya que el estado puede cambiar en cuestión de horas según los resultados de los análisis.

¿Qué medidas de precaución recomiendan las autoridades sanitarias?

Las instituciones de salud estatales y la EPA ofrecen una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de exposición a bacterias en playas y lagos:

Consultar los avisos oficiales antes de ingresar al agua.

Evitar el baño tras lluvias intensas, al menos durante 48 horas.

No nadar cerca de desagües pluviales visibles o donde se observe acumulación de residuos.

Mantener a niños y mascotas lejos de zonas con advertencias o cierres.

No consumir alimentos ni bebidas preparados en áreas bajo restricción.

Ducharse y lavar las manos con agua y jabón después de visitar una playa o lago.

“Se aconseja no entrar al agua, evitar el contacto con la orilla y mantener a los niños alejados de las zonas restringidas”, reiteraron los responsables sanitarios en declaraciones recogidas por KIRO7 News.

Las autoridades de salud detectaron enterococos y E. coli por encima de los límites permitidos, un indicador de contaminación fecal en zonas recreativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tienen los cierres de playas por bacterias en la población y el turismo?

El cierre temporal de playas y lagos en plena temporada de verano afecta tanto a residentes como a la industria turística local. Las autoridades explican que estas medidas buscan prevenir brotes de enfermedades y garantizar la seguridad de los visitantes. Los protocolos de monitoreo y cierre forman parte de los mecanismos de protección de la salud pública y se aplican de forma recurrente en diferentes estados, ajustándose a los resultados de los análisis de agua.

¿Cómo evoluciona la situación y qué se puede esperar en los próximos días?

Las restricciones se mantendrán en cada playa o lago hasta que los análisis certifiquen niveles bacterianos seguros. Las autoridades continúan con el monitoreo diario y actualizan la información en sus páginas web. Se espera que algunas playas reabran en cuestión de días, mientras que otras podrían permanecer cerradas si persisten las condiciones de riesgo. Visitantes y residentes deben consultar los canales oficiales para seguir la evolución de la situación y planificar sus actividades de acuerdo con los avisos vigentes.