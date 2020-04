Según contó la panelista, Laurita habría descubierto un mail que Cabré la habría mandado a su ex, Josefina Silveyra, en el que le aseguraba que no se había comportado bien con ella. Y que, aunque en el mismo no le hacía ningún tipo de propuesta, esto habría generado una fuerte discusión en la ahora ex pareja. Y todo indica que la filtración de este detalle, habría sido lo que motivó la confirmación de la ruptura horas más tarde.